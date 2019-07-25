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Vali Pehlivan’dan Rektör Coşkun’a Veda Ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, veda ziyaretleri kapsamında Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

Vali Pehlivan’dan Rektör Coşkun’a Veda Ziyareti
25 Temmuz 2019 Perşembe 11:16

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Bayburt’taki görev süresince çok güzel anıları olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, Bayburt Üniversitesi akademik ve idari personeline, öğrencilerine, üst yönetimine ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a özel olarak teşekkür etti. Rektör Coşkun ise Bayburt Üniversitesi ile Vali Pehlivan’ın vizyonunun her zaman örtüştüğünü, sürdürülebilir iş birliklerini her geçen gün geliştirdiklerini söyledi. Rektör Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Pehlivan’a yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Özkan da ziyarette hazır bulundu.

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