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Vali Pehlivan Yılın Valisi seçildi

Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Yılın En’leri” ödüllerinde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'a “Yılın Valisi Ödülü” verildi.

Vali Pehlivan Yılın Valisi seçildi
01 Şubat 2018 Perşembe 11:56
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Derneğin bu yıl 11.'sini düzenlediği yılın enleri ödülleri siyaset, sanat, spor, kültür, iş dünyası ve basın gibi 25 farklı dalda veriliyor. Çevre ile uyum, sosyal sorumluluk, verimlilik, sanatsal, kültürel ve tarihi değerlerin yaşatılmasına verdiği destek ve yaptığı çalışmalar ile eğitim, kalkınma ve gelişime sunduğu katkılar gibi farklı kriterlerin değerlendirilmesi sonucu ödüle layık görülen adaylar kendi dallarında yılın en başarılı ismi olarak seçiliyor.

 Dernek tarafından bu konulardaki “Üstün gayretli, özverili ve başarılı çalışmalarından” dolayı “Yılın Valisi Ödülü” Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan’a ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz'a verildi. Ödül töreni İstanbul Bahçelievler Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Gecede Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a “Yılın Bakanı”, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’a “Yılın Onur Ödülü, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Celal Adan’a “Yılın Milletvekilleri” ödülü verildi.

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