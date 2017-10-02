Vali Pehlivan yaşlılar gününde huzurevinde düzenlenen programa katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar günü dolayısıyla Bayburt Memnune Evsen Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Merkezde kalanlarla yakından ilgilenen Vali Pehlivan ile eşi Hanımefendi, huzurevi sakinlerine gül takdim etti, yaşlıların sorun, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada yaşlılara karşı sevgi ve hürmetin, sadece belirli günlerde değil her gün gösterilmesi gerektiğini söyledi. İnancımız ve kültürümüzün yaşlılara büyük önem verdiğini dile getiren Vali Pehlivan, “Allah ömür verir ise bizler de sizlerle aynı yaşlara geleceğiz. Onun için sizlerin kıymetini bilmek zorundayız. Çünkü siz saygıdeğer yaşlılarımızın duası, özverisi ve gelecek nesiller için ortaya koydukları emek çok değerli. Yaşam çok kısa bir süreç. Bizler inanan kimseler olarak yaşamı sadece bu dünyadan ibaret görmüyoruz. Hayata dair bir takım beklentiler belki bu dünyada gerçekleşmemiş olabilir. Fakat inançlı ve sabırlı duruşumuzu devam ettirdikçe inanıyorum ki bu dünyada çektiğimiz sıkıntılar bizlere çeşitli mükafatlar olarak geri dönecektir.” dedi.

Yaşlıların toplumun hafızası olduklarını aktaran Vali Pehlivan, “Sizler tecrübelerinizle bizlere yol gösteriyorsunuz. Duruşunuz, tecrübeleriniz, yaşantınız bizlere yol gösterici mesajlar veriyor. Ne mutlu bu tecrübelerden faydalanabilene. Sizler bu merkezde devletimize emanetsiniz. İyi ki devletimizin böyle imkanları var. Huzurevimizi bir aile ve sizleri de ailemizin fertleri olarak görüyor ve burada çalışan personelimiz ile en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi değişik vesilelerle sizlerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk ve huzur duyuyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin. Sizin dualarınız çok kıymetli. Bizlerde bu dualara layık olabilmek için bugün buradayız. Sizlere en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti hep birlikte ortaya koymaya çalışıyoruz. Sağ olun, var olun, siz saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” diye konuştu.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Aşure Günü dolayısıyla Kur’an okunup dualar edildi. Etkinlik aşure ikramıyla sona erdi.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan ve Hanımefendi Yıldız Pehlivan’ın yanı sıra Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, Sağlıksen, İHH ve Kadın Derneği temsilcileri ile merkezde kalan yaşlılar katıldı.​