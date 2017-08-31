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VALİ PEHLİVAN SERGİ AÇILIŞI ÖNCESİ ZİYARET ETTİ

Bayburt Beşpınar Köyünde Aşk-ı Nebi ve Dua Taneleri Sergisi’nin hazırlıkları devam ediyor.

31 Ağustos 2017 Perşembe 13:38

Hat sanatı koleksiyoneri Mehmet Çebi’nin koleksiyonundan oluşan Aşk-ı Nebi ve Dua Taneleri Sergisi’nin hazırlıkları devam ediyor. Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyü’nde Kenan Yavuz Kültür Evi’nde sergilenecek eserlerin hazırlık aşamasında Bayburt Valisi Ali Hamza PEHLİVAN ve protokol üyeleri sergi alanını ziyaret ederek yöremizde bu önemli Kültür-Sanat organizasyonunu gerçekleştiren Kenan Yavuz ve Mehmet Çebi’den sergilenecek ürünler hakkında bilgi aldı.

Bayburt yöremizde önceki yıllar çok sayıda benzer organizasyonlara öncülük ederek destek olan, bölgemizin ismini Kültür-Sanat alanında Türkiye’ye ve Dünya’ya duyuran Kenan Yavuz sergi hakkında yaptığı açıklamada, Aşk-ı Nebi ve Dua Taneleri Sergisi Peygamber sevgisinin harman olduğu topraklarda ruhsuz modernizme ve kötülüklere direnen bir köyde,  taşlaşmış vicdanlara, betonlaşmış kalplere ilaç olacak.

Aşk-Nebi ve Dua Taneleri Sergisi, kölelikten özgürlüğe yol almak isteyen canlar için açılıyor dedi.

Serginin açılışı Kurban Bayramı içerisinde Maliye Bakanımız Naci Ağbal tarafından yapılacak.

Vali Pehlivan ve protokol üyeleri daha sonra Kenan Yavuz tarafından önceki yıllar aslına uygun olarak restore edilen Demirözü İlçemize Bağlı Akyaka Köyü’ndeki tarihi çeşmeyi ziyaret ettiler.

Haber-Video: Arif AZAK

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