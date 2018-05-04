Vali Ali Hamza Pehlivan, “Yol Arkadaşınız Kitap Olsun” Projesi kapsamında esnafları ziyaret ederek kitap hediye etti.

Kitap okumanın önemine dikkat çekmek ve erken yaşlarda kitap okuma bilinci aşılamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Saathane Meydanı esnafını ziyaret eden Vali Pehlivan kitap dağıttı. Vali Pehlivan daha sonra bir çay ocağında öğrencilerle buluşarak kitap okuma etkinliğine katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği himayesinde 6 ay önce başlatılan “Yol Arkadaşınız Kitap Olsun” projesi kapsamında esnafları ziyaret edip kitap hediye ettiklerini sonrasında ise öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin erken yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okuma bilincini artırmak için hayata geçirildiğini bildiren Vali Pehlivan, “Kampanyamızın başlangıcı seyahat firmaları ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda seyahate çıkan vatandaşlarımıza kitap dağıtmak suretiyle oldu. Yolcuların uzun yolculuk süresini kitap okuyarak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla “Yol Arkadaşınız Kitap Olsun” demiştik. Şimdi de sadece yolculukta değil hayat yolunda da yol arkadaşınız kitap olsun diyoruz.” dedi.

Kitapların bilgi ve irfan kaynakları olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, hafta içinde İlimizde açılan kitap fuarına her yaştan bireyin yakın ilgi gösterdiğini ve bu ilginin artmasını istediklerini kaydetti. Vali Pehlivan, “Bu tür etkinlikler yapmaktaki gayemiz; fazladan bir kişiye daha kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek. Bunu başardığımız takdirde çok mutlu oluruz. Elbette çocuklarımız, gençlerimiz okula giderek belli alanlarda eğitim alacaklar fakat bunun yanında kendilerini farklı konularda geliştirmeleri, genel kültürlerini artırmaları ve üretkenliklerini geliştirmeleri anlamında sürekli kitap okumaları gerekir. İstiyoruz ki; bütün çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızın kendi ilgi alanlarına göre bir başucu kitabı olsun. Bu projemizle vatandaşlarımıza kitap okumanın önemini hatırlatıyoruz. Bayburtlu hemşehrilerimize de bu vesileyle bir kez daha sesleniyorum; hem okuyalım, hem okutalım. Çocuklarımızı okumaya teşvik edelim.” diye konuştu.

Vali Pehlivan genç nesillerin internet ve sanal alem bağımlılığı tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, “Çocuklarımızın zihni çok açık ve berrak. Öğrenmeye çok açıklar. Onları televizyonun, internetin esiri yapmamamız lazım. Çok çabuk öğreniyorlar. İşte bu aşamada onlara böyle etkinliklerle faydalı şeyleri aşılayabilir, zihinlerini ve hayal güçlerini geliştirip ileride ortaya eser koyabilecek şekilde yetiştirebilirsek inanıyoruz ki hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği çok daha aydınlık ve huzurlu olacaktır. Burada tabi hem ailelere hem de okullarımıza,öğretmenlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Onların gayretleri ve rehberlikleri çok önemli. Bu kampanyamızı Valiliğimizin himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’müz bünyesinde sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

Açıklamalarının ardından öğrencilerle bir süre sohbet ederek kitap okuyan Vali Pehlivan’a İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, Şube Müdürü Hüseyin Akdoğan ve Öğretmenler eşlik etti.