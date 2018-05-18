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VALİ PEHLİVAN ÇİFTÇİLERİ İŞLETMELERİNDE ZİYARET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle, Tomlacık, Oruçbeyli ve Kırkpınar köylerinde çiftçileri ziyaret etti.

VALİ PEHLİVAN ÇİFTÇİLERİ İŞLETMELERİNDE ZİYARET ETTİ
18 Mayıs 2018 Cuma 15:19

14 Mayıs Çiftçiler günü nedeni ile çiftçileri ziyaret eden Vali Pehlivan Tomlacık Köyü’nde Muzaffer Çevik ile Oruçbeyli Köyü’nde Süleyman Batmaz’a ait hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulundu. Çiftçiliğin meşakkatli bir o kadarda kutsal bir meslek olduğunu belirten Vali Pehlivan; “Çiftçilerimiz, insanoğlunun en önemli yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için mesai, tatil gözetmeksizin alın teri ile çalışan, tohumu hayır duaları ile toprakla buluşturup üretime dönüştürmek suretiyle gıda ihtiyacını karşılayan çalışkan, fedakâr, emektar insanlardır. Bizler de köylerimizdeki altyapı çalışmaları, tarımsal projeler ve destekler konusunda Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz ve personelimiz ile mesai gözetmeksizin çiftçilerimizin hizmetinde olmayı önemli bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Bu vesile ile emektar çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler, hayırlı,bereketli, bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Ahır Projeleri kapsamında yapılan hayvancılık işletmelerini inceleyen Vali Pehlivan bu kapsamda yapılmakta olan 50 ahır projesinin il ekonomisi bakımından büyük önem arz ettiğini belirtti. Vali Pehlivan, Bayburt’ta hayvancılığın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek bu doğrultuda hayvancılık işletmelerinin yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılmasının, tarımsal verimliliği artıracağını ve ildeki hayvancılık sektörünü daha da ileri noktalara taşıyacağını ifade etti.

Vali Pehlivan ziyaretleri sırasında yeni doğan bir buzağıya yaşam desteği sağladı:
Tomlacık Köyü’nde Muzaffer Çevik’e ait hayvancılık işletmesini ziyareti sırasında yeni doğan bir buzağıya rast gelen Vali Pehlivan; buzağının ilk ağız sütünü içirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 2018 yılını buzağı ölümlerini azaltma yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Vali Pehlivan “Sayın Bakanımızın bu çağrısı doğrultusunda Bayburt’ta çok kapsamlı bir çalışma başlatmıştık. Bu eğitimler kapsamında veteriner hekimlerimiz özellikle yeni doğumlarda ağız sütünün çok önemli olduğunu ve buzağıların yaşaması için mutlak verilmesi gerektiğini tüm çiftçilerimize anlattılar. Bu gün bu yavru buzağımız için ağız sütünü vermek bize nasip oldu. İnşallah ömürlü ve bereketli olur.” dedi.

İşletme sahiplerinden bilgiler alan Vali Pehlivan’a Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ile Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe eşlik etti.

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