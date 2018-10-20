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Vali Pehlivan Bayburtspor için İstanbul’da Derneklerle buluştu..

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Bayburtspor’a destek sağlamak için İstanbul’da STK temsilcileri ve işadamlarıyla Ümraniye Belediyesi Tantavi sosyal tesislerinde bir araya geldi.

Vali Pehlivan Bayburtspor için İstanbul’da Derneklerle buluştu..
20 Ekim 2018 Cumartesi 11:51

Ümraniye Bayburt Derneği Başkanı Sadettin Sağlam ve yönetiminin organize ettiği toplantıda Ümraniye de yaşayan Bayburtlu işadamlarımızı Bayburt Valisiyle buluşturdu.

Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Sadettin sağlam İşadamlarının toplantıya katılımlarına teşekkür ederek,Bayburt ve Bayburtspor için her daim Hemşerilerimizin duyarlı olduğunu ifade etti.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman söz alarak Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivanın Bayburt ve Bayburtspor için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Kahraman konuşmasında Bayburtsporun farklı bir noktaya gittiğini belirterek toplantıya katılan hemşerilerimizin Bayburtspora destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Valimize nerede ihtiyacımız olsa bizi kırmıyor ve her daim yanımızda oluyor dedi.Bayburt’un kalkınması için  gerçekten çok çalışan Valimiz Bayburtspor içinde bir şeyler yapalım diyerek bizlerle bir araya geldi.Bizlerde Ümraniyeli iş adamları olarak desteğimizi göstereceğiz dedi.

Vali Pehlivan konuşmasında Bayburt’ta güzel gelişmeler olduğunu belirtti ve Bayburt’un adeta bir şantiye ye dönüştüğünü altyapı ve üst yapısıyla büyük bir değişim yaşanıyor dedi.

Pehlivan Bayburt’ta yapılan çalışmalardan bahsederek, Bayburt’ta iyi şeyler oluyor dedi. Bayburt2ta sosyal ve sportif faaliyetleri  desteklememiz lazım,biliyorsunuz son yıllarda Bayburt’umuzun spor alanında marka değeri Bayburtspor dedi.

Bayburtsporun altı yıldır sponsorluğunu Bayburtgurup yapıyordu,Bayburtgurup sponsorluğu bırakmak için müsaade istediler bizlerde desteklerinden dolayı teşekkür ettik.Stada yeni bir tribün ve dört bin kişilik bir spor salonu da yapıyoruz dedi.Bunların yanında Bayburtsporun adı yukarılşarda kalsın diye bir uğraşımız var.

Haziranın sonunda sponsorlarımız çekilince yönetimimiz yoktu,futbolcular yoktu,belki borcuda yoktu ama durum buydu.Bizlerde destek olarak takımı belli bir noktaya getirdik.Buradaki amaç yükü paylaşmak.Diğer yatırımlar nasıl bizimse Bayburtsporda bizimdir.Bayburtlularındır ,Bayburt un bir markasıdır dedi.Bayburtspora sahip çıkmak hepimizin görevidir diye ifade etti.

Yemek ikramının ardından toplantıya katılan işadamlarımız yapacakları yardımların meblağlarını ifade ettiler ve toplu bir fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

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