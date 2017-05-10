VALİ İSMAİL USTAOĞLU, ‘TATBİKAT CAMİSİ’ PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşlar arasında imzalanan protokol Vali İsmail Ustaoğlu tarafından onaylandı.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde (İHL) Bayburt Fatih Sultan Mehmet Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak tatbikat camisi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve dernek arasında düzenlenen protokol Vali İsmail Ustaoğlu tarafından onaylandı. İmza töreni öncesinde Dernek Başkanı Korkut Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Burak Haşlak’ı makamında kabul eden Vali İsmail Ustaoğlu, eğitime verdikleri destek dolayısıyla Dinçer ve Haşlak’a teşekkür etti. Proje hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan’dan bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında düzenlenen protokolü onaylayan imzayı attı.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsa Akgün de hazır bulundu. ​