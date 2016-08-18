Vali İsmail Ustaoğlu: “Önceliğimiz içme suyu problemleri.”

​Vali İsmail Ustaoğlu, Akşar, Güneydere ve Dağçatı köylerini ziyaret etti. Medeniyetin suyla birlikte var olduğunu söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu: “Önceliğimizi içme suyu konusundaki problemleri çözmeye verdik. Sayın Bakanımızın da talimatları doğrultusunda inşallah 2016 yılını adeta susuzlukla mücadele yılı kabul edip ilimizde su sıkıntısı olan köyümüzün kalmamasını hedefliyoruz.” dedi.

Akşar Köyü ziyaretiyle programına başlayan Vali İsmail Ustaoğlu Köy Muhtarı Hamza Kıraç’tan köy hakkında bilgi alarak köy sakinleriyle bir süre sohbet etti. Köy sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra Güneydere Köyü’ne geçti. Köy sakinleriyle köy odasında bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu Muhtar Selman Bayrakoğlu’yla yapımı devam eden içme suyu deposu çalışmalarını inceledi. Ziyaretlerinin son durağı olarak Güneydere Köyü’nden Dağçatı Köyü’ne geçen Vali İsmail Ustaoğlu Köy Muhtarı Kaptan Ayaz ve köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek yapım tarihi tam olarak bilinmeyen Dağçatı Köyü Camii’ni ziyaret etti.Vali İsmail Ustaoğlu ziyaretlerinin ardından yaptığı konuşmada çalışmaların özellikle içme suyu projeleri üzerinde devam ettiğini belirterek, “Ülkemizin ve ilimizin günlük hayatına devam etmesi adına köylerimizde neler yapıyoruz, ne gibi çalışmalarımız var hem yerinde görelim hem de sizlerle hasbi hal edelim düşüncesiyle programımızın bir kısmını da köylerimize ayırmak istedik. Tabi köylerimizde yaptığımız çalışmalarımızda önceliğimiz içme suyu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin ileri gelenlerinin de zaman zaman dile getirdiği en önemli husus artık bu çağda susuz köy kalmaması şeklinde. İçme suyu olmayan bir yerleşim yerinin mevzu bahis olması söz konusu olamaz.” dedi.Medeniyetin suyla birlikte var olduğunu söyleyen Vali İsmail Ustaoğlu, “Su medeniyettir diyoruz. Bu çok önemli bir şey. Tarihe de baktığımız zaman medeniyetlerin ilk kurulduğu yerler hep su kaynaklarına yakın alanlar. Bu noktadan hareketle hem bizim hem de Sayın Bakanımız Naci Ağbal’ın en önemli önceliği ilimizde içme suyu konusunda bir sıkıntı kalmaması yönünde. Sağ olsun bunun için de İl Özel İdaresi’ne ciddi bir kaynak tahsis etti. Şu an ilimizde ellinin üzerinde köyde içme suyu çalışması yapıyoruz. Kimi köyümüzde depo çalışması, kimisinde isale hattı kimisinde ise kaptaj çalışması gibi farklı projelerimiz devam ediyor. İçme suyunda sıkıntı olan köylerimizin sularını standart ve kalite olarak yukarılara çıkarırken hem de su kayıplarını önleyecek çalışmalarla projelerimize devam ediyoruz. Artık su çok önemli. Önümüzdeki dönemde dünyada su yüzünden büyük krizlerin çıkma ihtimali yüksek ve ülkemizde su kaynağı açısından çok zengin bir ülke değil. Bu anlamda önceliğimizi içme suyu konusundaki problemleri çözmeye verdik. Sayın Bakanımızın da talimatları doğrultusunda inşallah 2016 yılını adeta susuzlukla mücadele yılı kabul ederek ilimizde su sıkıntısı olan köyümüzün kalmamasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.FETÖ’nün 15 Temmuz’da ki darbe girişiminden de bahseden Vali İsmail Ustaoğlu Bayburt halkının bu süreçte devletinin ve milletinin yanında saf tuttuğuna vurgu yaparak, “Bugünde buraya başta İl Genel Meclis Başkanımız Yusuf Bey, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Abdulhamit Bey ve ilgili şube müdürü arkadaşlarımızla birlikte gelerek hem sizlerle hasbi hal edelim hem de bu noktada sıkıntılarımız varsa bunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunalım istedik. Tabii ki ülkemiz de önemli bir süreçten geçiyor. Hepinizin malumu olduğu üzere bir ay önce haince bir kalkışmayla karşı karşıya kaldık. Allah’a şükürler olsun ki devletimiz ve milletimiz el ele vererek bir oldu, iri oldu, diri oldu. İçimizde yuvalanan bu hain terör örgütünün saldırılarını bertaraf ettik ve dimdik ayaktayız. Bundan sonra da bunlarla mücadelemiz sürecek. Yeter ki bizim birlikteliğimizden bir şey kaybolmasın. Üzerimizde oynanan oyunlara karşı bizim çok diri olmamız lazım. Birlikte olmamız lazım. Bayburt’ta bu noktada Allah’ın izniyle çok güzel bir sınav verdi. Devletiyle, milletiyle ilk günden beri gerek demokrasi nöbetleriyle gerekse gösterdiği ilgi ve alakayla bir aydır milletinin ve devletinin yanında Bayburt’ta bu noktada Allah’ın izniyle çok güzel bir sınav verdi. Devletiyle, milletiyle ilk günden beri gerek demokrasi nöbetleriyle gerekse gösterdiği ilgi ve alakayla milletinin ve devletinin yanında olduğunu gösteren bir il oldu. Bu noktada tüm Bayburt halkımıza teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.