VALİ İSMAİL USTAOĞLU JANDARMA PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI

Vali İsmail Ustaoğlu Kurban Bayramı dolayısıyla Bayburt İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen Bayramlaşma Programı’na katıldı.

Jandarma yerleşkesinde düzenlenen törende jandarma personelini selamlayan Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra kısa bir konuşma yaptı. Vali İsmail Ustaoğlu bayram dolayısıyla askerlerle bir arada bulunmak istediğini ifade ederek “Sizlerin ve ailelerinizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Memleketimizin bu sıkıntılı sürecinde yapmış olduğunuz bu görev her şeyin ötesinde çok kutsal bir görev. Bunun bilincinde olduğunuzu biliyorum. Bu vesileyle bugün de burada sizlerle birlikte hem bayramı kutlamak hem de kısa bir sürede olsa hasbıhal etmek istedim. Tekrar sizlerin ve ailelerinizin bayramı mübarek olsun.” dedi.

Törenin ardından jandarma personelinin bayramlarını tebrik eden Vali İsmail Ustaoğlu daha sonra şeref defterini imzaladı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü İsa Bülent Kaya ve İl jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural’da katıldı.

