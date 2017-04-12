VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN KÖYLERE ZİYARET

VALİ İSMAİL USTAOĞLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

Vali İsmail Ustaoğlu 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

VALİ İSMAİL USTAOĞLU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ ZİYARET ETTİ
12 Nisan 2017 Çarşamba 09:36
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Vali İsmail Ustaoğlu’nu İl Emniyet Müdürlüğü’nde Vali Yardımcıları Mutlu Almalı, Tamer Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Sezayi Er karşıladı. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kendisini karşılayan tören kıtasını selamlayan Vali İsmail Ustaoğlu, tek tek tokalaştığı polislerin 10 Nisan Polis Günü’nü tebrik etti.

Burada düzenlenen törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü makamına geçen Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki heyet, 4-10 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Sezayi Er’e tebriklerini iletti.

Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı, Tamer Kılıç, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural eşlik etti.​

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