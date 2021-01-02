Vali Epcim, yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yılın son akşamında polis ve jandarma uygulama kontrol noktalarını ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Bayburt – Erzurum karayolu üzerindeki trafik noktası ile ziyaretlerine başlayan Epcim İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’dan kısıtlamalara yönelik denetimler hakkında bilgi aldı. Görevli emniyet personelinin yeni yılını tebrik eden Vali Epcim, yeni yılın sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Epcim, pandemi sürecinde emniyet personelinin özveri ile başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek güvenlik güçlerine bu çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Buranın ardından Şehit Gürcan Yavuz Polis Karakolu ile Bayburt – Gümüşhane Karayolu üzerindeki denetim noktasında polislerle bir araya gelen Vali Epcim, personelin yeni yılını kutladı.

Vali Epcim, daha sonra Bayburt – Demirözü karayolu üzerindeki Jandarma kontrol noktasında görev yapan askerlerle buluştu. Jandarma teşkilatının da benzer şekilde pandemi sürecinde önemli görev üstlendiğine dikkat çeken Vali Epcim, özverili çalışmaları dolayısıyla personele teşekkürlerini iletti. Noktada görevli personelin yeni yılını tebrik etmesinin ardından ziyaretlerinin bir sonraki durağı İl Jandarma Komutanlığı’na hareket etti.

Burada yaptığı kısa konuşmada yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için iyiliklere vesile olmasını dileyen Vali Epcim, “Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya için huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Aramızda vatani görevini tamamlayıp terhis olmayı bekleyen arkadaşlarımız var. Kendilerine de hayırlı tezkereler diliyoruz. Pandemi sürecinde Jandarma teşkilatımız zor koşullar altında önemli görevler ifa etti. Gerek belirli yerlerde izolasyonun sağlanması noktasında gerek vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususunda başarılı çalışmalara imza attı. Tüm bu süreç boyunca özverili çalışmalarınız dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Yeni yılın sizlere ve ailelerinize sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Vali Cüneyt Epcim’e ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney eşlik etti.