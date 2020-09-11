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Covid-19 pandemisi için alınan tedbirler kapsamında denetim faaliyetleri devam ediyor.

Vali Epcim ve Pekmezci Covid-19 denetimini bizzat yaptılar.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Bayburt'ta Vali Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci ve mülki amirlerin katılımıyla maske, sosyal mesafe temizlik kontrolleri yapıldı.

Vali Epcim ve Pekmezci Covid-19 denetimini bizzat yaptılar.
11 Eylül 2020 Cuma 17:58

               İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Covid19’la mücadele doğrultusunda ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlere devam ediliyor. Salgınla mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarının gözden geçirildiği denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Vali  Cüneyt Epcim  ve  Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci , şehir merkezinde esnaf, taksi ve dolmuşlarda denetim yaptılar.

                Vali Epcim ve Başkan  Pekmezci , virüsle mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine işaret ederek en etkili silahın tedbir olduğuna dikkat çektiler. Şeyh Hayran Mahallesi, Velişaban Mahallesi ve Camii Kebir Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Burhanettin Kahrıman ile Salgın Denetim Merkezi ekipleri yer aldı.

 

Etiketler; #Bayburt #Covid-19
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