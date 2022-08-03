Vali Epcim, Üzengili Köyünde incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Protol Üzengili köyünü ziyaret etti.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Protokolü Üzengili Köyünü ziyaretinde,Üzengili Köyü Dernek Başkanı Muharrem Aktürk ve Muhtar İhsan Aktürk’ün misafiri oldular.
Üzengili Köyü ziyaretine ,Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın.Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, Bayburt İl Genel Meclisi başkanı Bülent Yardımcı, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve bürokratlar katıldılar.
Bayburt heyeti gölet çalışmasının yapıldığı alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundular.
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