Vali Cüneyt Epcim, gündemdeki demiryolu tartışmalarına ilişkin olarak güzergahın Bayburt’tan Gümüşhane’ye kaydırıldığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Epcim, “Hızlı tren mevzusunda geç kaldığımız bir konu yok. İhalesinin yapıldığı söylemleri kesinlikle gerçek değil.” dedi.

Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Dönem Sonu Meclis Toplantısı’nda konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Epcim, demiryolu güzergâhı tartışmalarına açıklık getirdi.

Konu hakkındaki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Vali Epcim, “Devlet Demiryolları Stratejik Planı’na baktığımızda bunu açıkça görüyoruz. Ayrıca Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de bir görüşme yaptım. Bizler stratejik plana uygun bir şekilde çalışma yürüteceğiz diyorlar. Bunun anlamı Doğu – Batı aksı bitmeden Kuzey – Güney aksına her hangi bir ihale yapılması söz konusu değil. Yani Erzincan üzerinden Trabzon’a ya da Rize’ye bağlanacak hızlı tren konusunda her hangi bir ihale yapmadığımız gibi çok yakın bir zamanda bir ihale yapılması da gündemde değil.” dedi.

Projenin çevre ve yakın illerdeki tren yolu projelerinden bağımsız olarak ele alınmasının mümkün olmadığına işaret eden Vali Epcim, “Kuzey – Güney hattında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara şu an itibariyle başlanılmamış vaziyette. Sadece şunu ifade edebiliriz. Hızlı tren projesinde şu an Sivas hattı bile çalışır durumda değil. Sivas’tan sonra Erzincan, Erzurum hatlarına gelecek. Erzurum’dan Kars’a bağlanacak. Yani bunun anlamı çok kısa bir zamanda yapılacak her hangi bir ihale söz konusu değil. Buna ilişkin bizden önce de çeşitli girişimler olmuş. Bundan sonra da girişimler olacaktır. Eminim ki Bayburt bu hususta değerlendirilecektir. Tabi ki bundan Bayburt da, diğer iller de yararlanacaktır.” diye konuştu.

Vali Epcim, İl Özel İdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi yatırımları kapsamında Bayburt’ta önemli ilerlemeler sağlandığını kaydetti. Köylerde gerçekleştirilen çalışmaların gelecek adına umut verici olduğunu belirten Vali Epcim, “Tabi ki ihtiyaçlar sınırsız fakat gelinen noktayı da hiçbir şekilde küçümsememek gerekir. Neredeyse asfaltsız yolu kalmayan bir Bayburt’la karşılaştık. Köylerimizin önemli ölçüde kanalizasyon ve içme suyu problemlerinin çözüldüğünü müşahede ettik.” şeklinde konuştu.

İçme suyu konuşunda yaşanan küçük çaplı problemler için çeşitli çözüm yolları üzerinde durulduğunu kaydeden Vali Epcim şöyle devam etti: “İnşallah köy altyapılarımızı çok daha iyi noktalara getireceğiz. Bugün itibariyle bakıldığında yıl içerisinde köy içlerinde 25 kilometrelik asfalt çalışması yapıldığını gördük. Tabi ki yeterli değil. Fakat bunu Cumhuriyet tarihinin en zor bütçe dönemlerinin birinde gerçekleştirdik. Bunun önemini özellikle görmek gerekir. Bu şartlarda bunlar yapılıyorsa bundan sonraki yıllarda çok daha fazlasını yapabileceğimizi söyleyebiliriz.”

“Bayburt’a hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çok olumlu bir bakışı olduğunu söylemek gerekir. Türkiye’nin en büyük yatırım projeleri bu bölgede. Nüfusumuza orantıladığımızda, yatırıma yönelik kaynakların oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Vauk Dağı Tüneli, Salmankaş Tüneli, Bayburt – Gümüşhane Havalimanı gibi Türkiye’nin en büyük projeleri bu bölgede sürdürülüyor. Bunu çok önemli buluyoruz. Hükümetimizin bölgemize, insanımıza özellikle Bayburt’un milli ve manevi değerlerine bağlı insanlarına bakışı hep olumlu olmuştur. Bundan sonra da olumlu olacaktır.”

Vali Epcim’in değerlendirmelerinin ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı katılımcıların talep ve şikâyetlerini aktarmalarının ardından sona erdi.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Remzi Demir, İl Genel Meclis Başkan Vekili Birol Keskinoğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu, KHGB Müdürü Erkan Karakoyun, kamu kurumlarının amirleri ve köy muhtarları katıldı.