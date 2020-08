Vali Epcim, personeliyle bayramlaştı..

Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenlerinin ilki Polis Evi’nde gerçekleştirildi. Vali Epcim, burada İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile görevi başındaki emniyet personelinin bayramlarını tebrik etti.

Ziyareti dolayısıyla yaptığı açıklamada ülke genelinde görevlerine devam eden tüm emniyet personeline başarı dileyen Vali Epcim, “Başta Özel Harekat birimlerimiz olmak üzere terörle mücadele operasyonlarına giden, üs bölgelerinde görev yapan polis kardeşlerimiz var. Tüm polislerimizin, özellikle kritik noktalarda görev yapan, trafik denetimlerine yönelik çalışan polislerimizin de bayramlarını tebrik ediyorum. İlimizin huzur ve sükûnetine verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Törene katılan polislerle bir süre sohbet eden Vali Epcim, İl Emniyet Müdürü Bodur’dan denetimlere ilişkin bilgi aldı.

Vali Epcim buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki törende askerlerin bayramını tebrik eden Vali Epcim, Jandarma’nın son yıllarda terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini bildirdi. Bu başarılara her geçen gün yenisinin eklendiğini aktaran Vali Epcim, “Son dönemde yapılan üs bölgelerinin artırılması çalışmalarıyla Jandarma’mız başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Terör ve teröristle mücadele noktasında kahramanca görev yapan Jandarma’mız tarafından büyük başarılar elde ediliyor. Öyle dönemler oldu ki; üç ay içerisinde çok dar alanda büyük terörist grupların yok edildiği mücadelelerden bugünlere gelindi. Şu an itibariyle sınır dışında askerlerimizin görev yapması, iç bölgelerde Jandarma’mızın başarılı operasyonları sayesinde terörle mücadelede büyük başarılar sağlandı. Bu manada Jandarma Teşkilatı’nın bayramını sizin şahsınızda tebrik ediyoruz. Görevlerinizde kolaylıklar diliyoruz, Allah yardımcınız olsun.” şeklinde konuştu.

Vali Cüneyt Epcim’e, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Bekir Kasap eşlik etti.