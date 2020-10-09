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Vali Epcim, Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkında inceleme yaptı.

Çetin şartlarda geçen Osmanlı-Rus Harbi'nin yaşandığı buraları yeni nesle anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Vali Epcim, Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkında inceleme yaptı.
09 Ekim 2020 Cuma 13:54

              Vali Epcim, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Alparslan Katırcı'dan bölgede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Epcim, burada gazetecilere, Kop Dağı Müdaafası Tarihi Milli Parkı'nın tarih açısından çok özel hususiyetler barındırdığını söyledi.

               Milli parkta yapılacak çalışmaların gelecek kuşakların vatan bilincinin pekiştirilmesi açısından önemine dikkati çeken Epcim, "5. Kolordu Komutanı Mareşal Fevzi Çakmak Paşa'nın ikinci Plevne olarak tabir ettiği mücadelenin verildiği bölge burası.

               İstiyoruz ki belirleyeceğimiz çeşitli sosyal etkinlik alanları, yürüyüş rotaları ile gençlerimiz burada tarihi yerinde görsün, öğrensin. Çetin şartlarda geçen Osmanlı-Rus Harbi'nin yaşandığı buraları yeni nesle anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

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