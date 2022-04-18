Vali Epcim Hafızlarla iftar açtı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, iftarını Kaleardı Kur’an Kursu öğrencileriyle yaptı. Vali Epcim, İftarda yaptığı konuşmada Bayburt’un nüfusuna oranla çok sayıda hafız yetiştirdiğine dikkat çeken Vali Epcim, “80 bin nüfuslu bir yerde altı yüze yakın hafız adayının olması çok büyük bir başarı.” dedi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Müftülüğü’ne bağlı Kur’an Kursu’nda düzenlenen iftar programına Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayırseverler ve kurs öğrencileri katıldı.

Vali Epcim, iftar sonrası yaptığı konuşmada Ramazan ayının aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu ve Bayburt’ta Ramazan ayının buna yakışır şekilde geçirildiğini söyledi. Öğrencilerin de bu bağlamda Kur’an talebeleri olduğunu belirten Vali Epcim, “Aynı zamanda hafız adayısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Şuna inanıyoruz; memleketimizin sizler gibi pırıl pırıl, Kur’an eğitimi almış gençlere, hafızlara ihtiyacı var. Ülkemizin sizlere gerçek manada ihtiyacı var.” dedi.

Vali Epcim, Bayburt Valiliği olarak öğrencilerin durumunu takip ettiklerini ve 80 bin nüfuslu bir yerde altı yüze yakın hafız adayının olmasının çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Bu sonucun Bayburt’un irfanını ve hikmetini gösterdiğini dile getiren Vali Epcim şöyle devam etti: “Bu noktada da Bayburtlularla ve sizin gibi hafız adaylarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Sizleri bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bugün şehrimizin ileri gelenleri ile sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra da inanıyorum ki; şehrimizin ileri gelenleri sizlere ve bu müesseselere sahip çıkacak.”

İl Müftüsü Hasan Başoğlu da öğrencilerin sofralarına misafir olmak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi. Davetlilere katılımları dolayısıyla teşekkür eden Başoğlu, Bayburt’ta yürütülen Kur’an Kursu çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Başoğlu, görev başında dört yılı geride bıraktığını ve yeni kursların inşasının tamamlanmasıyla üç yılda 180 hafız adayına icazet belgesi vereceklerini bildirdi. Bu sayının 2013-2016 arası dönemde 40’lı rakamlarda olduğunun altını çizen Başoğlu, kurs sayısındaki artışla çevre illere gitmek zorunda kalan hafız adayı sayısının azaldığını vurguladı.

Başoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurslarımızın her birinin sahibi Bayburt halkıdır. Bu kurslar ve bu evlatlarımızı ara ara ziyaret edip, kendilerini görmenizi sizlerden istirham ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Katılımlarınız dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

İftar sonrası öğrenciler tarafından okunan hatim için dua edildi.

Program öğrencilerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.