Vali Epcim, Göçmenlerle Konuştu..

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’ta geçici koruma altında bulunan göçmenlerle bir araya geldi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 4,5 milyon mülteciye Avrupa sınır kapılarını açacağını duyurmuştu. Kararın ardından geçici koruma statüsünde bulunan yüz binlerce göçmen Avrupa’ya ulaşabilmek için Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’na yöneldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bugün sabah itibariyle sınırı geçen göçmen sayısının 130 bin 469’a ulaştığını açıkladı. Yunanistan’a geçmek üzere sınır kapısına yönelen göçmen sayısı an be an artarken Vali Cüneyt Epcim, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Bayburt’taki göçmen kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Buluşmada son günlerde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere Avrupa’ya yönelen göç dalgası değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur ile kurum uzmanları yer aldı.

Bayburt, Türkiye’de 81 il içerisinde 750 civarında ki göçmen sayısı ile en az göçmen barındıran il konumunda bulunuyor. Vali Cüneyt Epcim’in göçmenlerle yaptığı toplantı sonrası, kendi istek ve imkanlarıyla Avrupa’ya gitmek isteyen 55 göçmen otobüsle ilden ayrılarak Edirne’ye gitmek üzere yola çıktılar.