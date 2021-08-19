 ﻿
banner520

VALİ EPCİM, AŞURE DAĞITTI

Vali Cüneyt Epcim, Hicri Takvime göre Muharrem Ayı’nın 10’uncu gününe denk gelen Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara Aşure ikramında bulundu.

VALİ EPCİM, AŞURE DAĞITTI
19 Ağustos 2021 Perşembe 17:38
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikle Cumhuriyet Caddesi ve Yakutiye Cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Aşure dağıtımına katılan Vali Epcim, vatandaşlara Aşure ikram etti. Öte yandan Bayburt Çocuk Hakları Komitesi de Aşure günü dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Epcim’e, komite üyesi çocuklar tarafından Aşure ikram edildi. Vali Epcim, ÇHK üyelerine ziyaret ve ikramları dolayısıyla teşekkür ederek Aşure günlerini tebrik etti.



 

Önceki Haber
TÜRKİYEDE VAKALARIN EN FAZLA ARTTIĞI İKİNCİ İL BAYBURT OLDU
Sonraki Haber
VALİ EPCİM, AŞURE DAĞITTI
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.