VALİ CÜNEYT EPCİM’İN ACI GÜNÜ

Vali Cüneyt Epcim’in annesi Yasemin Epcim, son yolculuğuna uğurlandı.
BAYBURTGÜNDEM- Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam vefat eden Vali Cüneyt Epcim’in annesi Yasemin Epcim, memleketi Amasya’nın Merkez İlçesi’ne bağlı Akyazı Köyü’nde toprağa verildi.
Cenaze namazı sonrası taziyeleri kabul eden Vali Epcim, Epcim ailesi adına bu acı günlerinde yanlarında olan ve kederlerini paylaşanlara teşekkür ettiklerini bildirdi.
Öte yandan cenazeye katılamayan Kütahya Valisi Ali Çelik başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de yayımladıkları taziye mesajıyla Vali Epcim’e başsağlığı diledi.
Cenaze törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.