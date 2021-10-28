VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

“Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde türlü mücadelelerle elde edip bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizin 98. yıl dönümünü karşılamanın heyecan ve mutluluğunu paylaşmaktayız.

BAYBURTGÜNDEM- Esareti asla kabul etmeyen, bağımsızlık ve hürriyet uğruna ölümü göze alabilen Türk Milleti, tarih boyunca verdiği destansı mücadeleler sonucunda toprakları üzerinde hür ve bağımsız yaşama hakkını elde etmiş ve şehit kanlarıyla suladığı vatan toprakları üzerindeki söz hakkının da yalnızca kendisinde olduğunu Cumhuriyet’in ilanı ile tasdiklemiştir. Yokluk ve türlü imkânsızlıklara rağmen zaferle taçlandırılan bu kutlu silsile Aziz Milletimizin de huzur, refah ve güven içerisinde yaşamasının teminatı olmuştur. Cumhuriyet’in ilanı ile milletimizin her ferdinin bağımsızlık ülküsü, hürriyet tutkusu ve sulh içinde bir arada yaşama tasavvuru cisme bürünmüş, adı tarih sahnesinden silinmek istenen bir millet üzerindeki yıkıcı planlar parçalanıp hükümsüz kılınmıştır.

Geçmişten aldığı bu kıymetli mirası bugünden daha ileriye taşımak, sahip çıkmak; bu emanetin mevcudiyeti kadar önemli ve elzemdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz.” ifadeleriyle bizlere emanet ettiği bu kutsal miras; fikren, ilmen, ruhen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli fertlerin omuzlarında aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla taşınmaktadır. Hiçbir engelin kendisini bu ideale ulaşmaktan alıkoyamayacağı Türkiye Cumhuriyeti; devleti ve milletiyle “Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma” yolculuğuna bugün de aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünde bu azim ve kararlılığı milletimiz adına bir kez daha yinelerken; bu yolda sarf edilen gayretlerin asla ve asla amaçsız ve sonuçsuz kalmayacağına bizden sonraki nesiller gurur ve kıvançla tanıklık edecektir. Mukaddes vatanını canından aziz bilen, onu koruyup, kollama ve yaşatma idealiyle geliştiren ve ona hizmet etme utkusuyla yoluna devam eden necip Türk Milleti ve bizler için bundan daha büyük ve değerli bir paye yoktur.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizi ayakta tutan yegane kuvvet olan milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere hem geçmişte hem de bugün aziz vatan topraklarını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet bırakan şehitlerimizi ve gazilerimizi de rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.”

Cüneyt EPCİM

VALİ