VALİ CÜNEYT EPCİM’İN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim 15 Temmuz Hain darbesinin dördüncü yıl dönümü sebebiyle mesaj yayınladı.

“Aziz Bayburtlular

15 Temmuz 2016’da FETÖ’cü ihanet şebekesi tarafından gerçekleştirilen kalkışmanın 4. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tarihe altın harflerle nakşedilen demokrasi mücadelemizi acı ve gururla yâd etmekteyiz. Acılıyız; istiklaline, istikbaline ve iradesine sahip çıkmak üzere 15 Temmuz’da meydanlara dökülen vatandaşlarımızdan yüzlercesi o gece şehadet mertebesine erişerek aramızdan ayrıldı. Gururluyuz; şühedanın emaneti üzerine yükselen kutlu davanın zaferine hep birlikte şahit olmaktayız.

Kıymetli Bayburtlular;

Aziz Milletimizin Anadolu Topraklarını kendine yurt edinmesinden bugüne; türlü oyunlarla milletimizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar bu emellerine ulaşma gayesiyle birçok saldırı düzenlemiştir. Doğrudan milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini hedef alan bu saldırılar her defasında yine milletimizin sarsılmaz iradesine çarpmıştır. Bu kirli emellerin eli kanlı failleri, 15 Temmuz 2016’da Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz içerisine saklanmış maşalarını halkımızın üzerine sevk ederek adeta son hamlelerini gerçekleştirmeye çabalamışlardır. Fakat; vatanı uğruna her şeyini feda edebilen Türk Milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır. Ağır silahlar, tank ve helikopterlerle milletimizin üzerine mermi yağdıran FETÖ ihanet çetesi üyeleri bu girişimlerine karşı en ağır ve şiddetli cevabını yine Türk Milleti’nden almıştır.

O gece ülkemizin tüm şehirlerinde olduğu gibi Bayburt ilimizde de vatandaşlarımız, iradesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkmak için bir araya gelmiştir. Ülkemizin her yanında olduğu gibi ilimizde de vatandaşlarımız meydanlara çıkarak demokrasi ve hukuk devletine olan bağlılıklarının sadece sözde kalmadığını tüm dünyaya göstermiştir. O gece devleti ve milletinin bekası uğruna sokaklara çıkan her vatandaşımız aynı zamanda dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumlara da umut kaynağı olmuştur. Fert fert, ardına bakmadan, ‘Kim var?’ denildiğinde ‘Ben varım’ denilecek o büyük tasavvur, 15 Temmuz’da adeta ete kemiğe bürünmüştür.

Her saniyesi, her dakikası ve her safhası ibretlerle dolu bu süreç bizlere ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunların ne boyutlara ulaşabileceğini acı tablolarla göstermiştir. Yeni dengelerin kurulduğu bu dönemde bizlere düşen geçmişte yaşadıklarımızı iyi anlayıp akıl haritamızı buna göre oluşturmaktır. Aksi takdirde bilinmelidir ki; 15 Temmuz’u planlayanlar, uygulamaya koyanlar ve onlara destek olanlar yeni yıkım planlarını uygulamaktan asla geri durmayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü vesilesiyle darbe girişimine karşı mücadele ederken şehadet mertebesine ulaşan vatan evlatlarımızı minnetle yâd ediyor, en derin saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Yüce Allah makamlarını cennet eylesin. Aynı zamanda gazilerimize sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum.”

Cüneyt EPCİM

VALİ