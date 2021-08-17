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VALİ CÜNEYT EPCİM’E SOMALİ’DEN KURBAN BAYRAMI TEŞEKKÜRÜ

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti (MÜSDER) Başkanı Adil Kacır, dernek gönüllüleriyle Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

VALİ CÜNEYT EPCİM’E SOMALİ’DEN KURBAN BAYRAMI TEŞEKKÜRÜ
17 Ağustos 2021 Salı 14:40
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BAYBURTGÜNDEM- Deniz Feneri Derneği ile Kurban Bayramı’nda Somali’de yüzleri güldüren MÜSDER, Afrika çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü. Dernek Başkanı Adil Kacır ile dernek gönüllülerinden oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Kacır’dan MÜSDER’in bölgedeki çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Epcim, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

Kacır ise Vali Epcim’e, bölgeye ulaştırılmak üzere başlatılan kampanyaya destekleri dolayısıyla MÜSDER ile bölge insanı adına teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret sonunda MÜSDER Başkanı Adil Kacır, Vali Cüneyt Epcim’e bölge insanı tarafından gönderilen ve Kur’an-ı Kerim öğrenmede kullanılan “Löh” ismindeki ayetler yazılı tableti takdim etti.

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