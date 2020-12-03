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VALİ CÜNEYT EPCİM’E, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ZİYARETİ

Vali Cüneyt Epcim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir grup öğrenci ile bir araya geldi.

VALİ CÜNEYT EPCİM’E, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ZİYARETİ
03 Aralık 2020 Perşembe 13:26
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Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada Vali Epcim, Uzmanlar Özel Eğitim Kurumları öğrencilerini ağırladı. Pandemi tedbirleri nedeniyle her yıl düzenlenen etkinliklerin bu yıl zorunlu olarak gerçekleştirilemediğini belirten Vali Epcim, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Epcim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelliler konusundaki farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ederek ziyaret dolayısıyla memnuniyetini belirtti.

Vali Epcim’e çalışmalarına ilişkin bilgi veren kurum yöneticisi Serhat Kılıç ise misafirperverliğinden ötürü teşekkürlerini bildirdi.

Öğrencilere ziyaretleri anısına çeşitli hediyeler takdim eden Vali Epcim, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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VALİ CÜNEYT EPCİM’E, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ZİYARETİ
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