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Vali Cüneyt Epcim,Arpalı'da Yatırım Alanlarını Dolaştı

Vali Cüneyt Epcim, Arpalı Beldesi’nde yatırım alanlarını dolaştı, esnafları ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim,Arpalı'da Yatırım Alanlarını Dolaştı
19 Nisan 2022 Salı 16:45

BAYBURTGÜNDEM-  Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Arpalı Belediyesi tarafından başlatılan mera ıslahı çalışmalarını incelemek üzere Arpalı Beldesi’ne gelen Vali Ecpim, daha sonra yatırım alanlarını dolaştı. Vali Epcim, yapım çalışmalarının devam ettiği sahil bandı ve Arpalı Konağı’nda incelemelerde bulundu. Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, daha sonra esnafları ziyaret etti.

Vali Epcim, esnaflara hayırlı, bol kazanç temennisinde bulunup Ramazan ayını tebrik etti. Beldedeki ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da ayaküstü sohbette bulunan Vali Epcim, hal hatır sorarak hayırlı Ramazanlar diledi. 

Vali Epcim, beldedeki programını Arpalı Belediyesi ziyaretiyle sona erdirdi.

Ziyaretlerde Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen de yer aldı.

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