Vali Cüneyt Epcim Seyyit Yakup Derneği’nde İftara Katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Seyyit Yakup İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde iftar programına katıldı. Derneğin Kaleardı Mahallesi’ndeki hafızlık eğitimi de verilen külliyesinde hafız adaylarının iftar sofrasına misafir olan Vali Epcim, “Buraya geldiğimizde huzur buluyoruz. Teskin oluyoruz.” dedi.

İftar programı öncesi öğrencilerle bir araya gelen Vali Epcim, eğitim süreçlerine ilişkin ilgililerden bilgi aldı. Vali Epcim, hafız adaylarıyla sohbet ederek başarı temennisinde bulundu.

Orucunu burada kurulan yer sofrasında hafız adaylarıyla birlikte açan Vali Epcim, ibadetlerin kabulünü diledi.

Daha sonra yaptığı konuşmada Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile hafız adaylarının sofralarına misafir olduklarını dile getirdi. Programda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Vali Epcim, Bayburt’ta 600’e yakın öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını ve bu sayının Türkiye’deki rekor sayılardan biri olduğunu belirtti. Bayburt’un nüfusuna oranla en fazla hafız yetiştiren yerlerden biri olduğunu anlatan Vali Epcim, “Biz de bununla gurur duyuyoruz. 85 bin kişinin yaşadığı bir şehirde 600 hafız adayının olması takdire şayandır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hafızlık eğitimlerine önemli katkılar sunduğunu belirttiği Dernek Başkanı Mehmet Anar’a teşekkür eden Vali Epcim, öğrencilere eğitimlerinde başarı ve kolaylık dileyerek sözlerini noktaladı.

Program çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

İftar programına Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Seyyit Yakup İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Anar, dernek gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.