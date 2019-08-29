Vali Cüney Epcim, Aydıntepe İlçesi’ne bağlı Kılıçkaya Köyü’nde düzenlenen kahvaltıda muhtarlarla buluştu.

Vali Epcim, bölgedeki yirmi üç köy muhtarının yer aldığı kahvaltıda şikayet, talep ve önerileri dinledi. Kahvaltı sonrası köy içerisinde İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirilen asfalt ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Epcim, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit’ten bilgi aldı.

Vali Cüneyt Epcim’e ziyaretleri sırasında Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk eşlik etti.