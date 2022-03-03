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VALİ CÜNEYT EPCİM, KAHVALTIDA GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Cüneyt Epcim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltıda gazilerle bir araya geldi.

VALİ CÜNEYT EPCİM, KAHVALTIDA GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİ
03 Mart 2022 Perşembe 15:08

BAYBURTGÜNDEM-  Kahvaltıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, iç güvenlik ve 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra gazi aileleri katıldı.

Kahvaltıda gazilerle sohbet edip taleplerini dinleyen Vali Epcim, çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Türkiye’nin terörle mücadele noktasında attığı kararlı adımlarla başarılı sonuçlar elde ettiğine işaret eden Vali Epcim, bu noktada şehit ve gazilerin karşılığı ödenemeyecek fedakârlıkları bulunduğuna dikkat çekti. Vali Epcim, bu kararlı adımların devamının geleceğine vurgu yaparak Türkiye’nin üzerindeki vesayet zincirlerini tek tek kırdığını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar ve sınır güvenliği çalışmalarının bu yönleriyle ayrı bir başarı öyküsü olduklarına vurgu yaparak, “Tabi bu bir süreç. Geldiğimiz noktada terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde ettik. Sınır ötesi operasyonlarla terörün belini kırdık. Suriye sınırında oluşturduğumuz güvenli bölge ile sınırlarımızı terör tehdidinden koruyoruz. Bunlar çok önemli adımlarlardır. Ülkemizin üzerindeki vesayet zincirleri teker teker kırılıyor. Ekonomik anlamda da bu zincirlerden kurtulduğumuz da ülke ve millet olarak tam birliktelik içerisinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz.” dedi.

Vali Epcim, sürecin zorlu ama imkansız olmadığının altını çizerek, “Tabi her şeyde olduğu gibi bu hedeflerimize ulaşma noktasında da bugüne kadar ödediğimiz, belki bundan sonra da ödeyeceğimiz bedeller var. Terörle mücadele konusunda konuşacak olursak işte burada ülkemizin, milletimizin huzur ve refahı için, devletimizin bekası için kolundan, bacağından vazgeçen, vücudunda şarapnel parçalarıyla dolaşan veya yeri geldiğinde kendini tanka topa siper eden gazilerimiz bunun en güzel örnekleridir. İşte onların bu kararlı duruşu bugün bizler için birer ilham kaynağı olmalı. Bu fedakârlıkları göz önüne bulundurarak daha çok çalışmalı, en başta vatanımıza ve milletimize daha sonra şehitlerimiz ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şehit ve gazileri her zaman hayır ve minnetle yad edeceklerini dile getirdi.

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