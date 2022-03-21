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VALİ CÜNEYT EPCİM, DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

VALİ CÜNEYT EPCİM, DOWN SENDROMLU ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
21 Mart 2022 Pazartesi 13:57

BAYBURTGÜNDEM- Vali Epcim, Muhammet Nuri Yıldırım, Burak Dursun ve Ravza Turan isimli öğrencileri Valilik Toplantı Salonu’nda ağırladı.

Okul Müdürü Orhan Karakurt ve öğretmenlerden eğitim süreçlerine ilişkin bilgi alan Vali Epcim, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Öğrenciler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla resim öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları “+1” tablosunu Vali Epcim’e takdim etti.

Vali Epcim de bu anlamlı hediyeleri dolayısıyla öğrencilere teşekkür ederek çeşitli hediyelerle karşılık verdi.

Ziyaret Down Sendromu farkındalığının artırılması noktasında yapılabilecekler ve özel eğitim süreçlerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Orhan Karakurt ile Özel Eğitim Öğretmeni Evrim Kipel ve Yasemin Mıhcı eşlik etti.

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