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Vali Cüneyt Epcim, BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısına Katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Vali Cüneyt Epcim, BTSO Ekim Ayı Meclis Toplantısına Katıldı
04 Ekim 2019 Cuma 11:37

Toplantı öncesi Başkan Süleyman Seyhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Vali Epcim çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, buranın ardından BTSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

BTSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu’nun kurum çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmesiyle başlayan toplantıda Meclis Başkanı Bünyamin Köklü sektörler bazında ekonomik verilere dayalı sunumunu paylaştı. Toplumsal ve ekonomik kalkınmaya ilişkin kurumlar arası işbirliğinin önemine işaret eden Köklü, öncelikli sektörler, üretim ve istihdama yönelik beklentileri aktardı.

Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Epcim, Türkiye’nin en eski meslek kuruluşlarından biri olan BTSO’nun bu özelliği dolayısıyla güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğunu belirtti. Bayburt’un son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken Vali Epcim, büyüme ve gelişimde sivil toplum kuruluşlarının üstleneceği hayati öneme vurgu yaptı.

Toplantı gündem maddeleri üzerine gerçekleştirilen görüşmelerle sona erdi.

Toplantıya BTSO Başkanı Süleyman Seyhan, Meclis Başkanı Bünyamin Köklü, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karslı, Abdulkadir Polat ve Murat Kardeş ile Meclis Üyeleri Muhsin Bahadır, İsmail İşaşır, Selçuk Topsakal ve Mustafa Canmemiş katıldı.

Etiketler; #BTSO
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