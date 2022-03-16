VALİ CÜNEYT EPCİM, BİLİM LİTERATÜRÜNE BAYBURT İSMİNİ YAZDIRAN DR. SEFALI’YI ZİYARET ETTİ

Vali Cüneyt Epcim, literatüre kazandırdığı endemik bitkilerle Bayburt’un adını dünyaya duyuran Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdurrahman Sefalı’yı ziyaret etti.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Üniversitesi’nde çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen taltif töreniyle öğretim üyeleri ve idari personele tebrik belgesi verildi. Törende ödüllendirilen öğretim üyelerinden biri de bilim literatürüne Bayburt ismini yazdıran Dr. Abdurrahman Sefalı oldu.

Vali Epcim, Bayburt’ta saptayarak Latince "Bellevalia bayburtensis Sefalı&Yıldırım" ismini verdiği “Bayburt Sümbülü” ile Arınca cinsinin endemik türü “Androsace azizsancarii Sefalı" ismiyle keşfini Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a adayan Dr. Abdurrahman Sefalı’yı üniversitedeki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Çalışmalarına ilişkin Dr. Sefalı’dan bilgi alan Vali Epcim, Bayburt ismini bilim literatürüne yazdıran başarılı keşifler dolayısıyla da teşekkür ett

i.

Burada yaptığı açıklamada keşfettiği iki endemik tür ile Bayburt ismini bilim literatürüne yazdıran Dr. Sefalı’nın çalışmalarını önemli gördüklerini ifade eden Vali Epcim, Bayburt coğrafyasının keşfedilmeyi bekleyen birçok endemik türe daha ev sahipliği yaptığına inandıklarını belirtti.

Dr. Sefalı’yı çalışmaları dolayısıyla tebrik ettiğini bildiren Vali Epcim, “Dağ, taş gezerek Bayburt coğrafyasındaki endemik bitki türlerini ortaya koydu. Türk bilimine, dünya bilimine katkı sundu. Kendisine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Vali Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Bayburt Üniversitesi’ni de çalışmalara verilen destekler dolayısıyla ayrıca tebrik etti.

Vali Cüneyt Epcim’e ziyareti sırasında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül eşlik etti.