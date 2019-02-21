"Kıymetli Hemşerilerim; Aziz Milleti’mizin tarihindeki şanlı destanlara 21 Şubat 1918’de bir destanın daha eklendiği Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü hep birlikte gururla yad ediyoruz.

Tarih boyunca kurduğu devletler ile hür ve bağımsız yaşama tutkusunu tecessüme büründüren kahraman milletimiz zulüm ve esareti hiçbir zaman kabullenmemiştir.

Devletini; canının, malının, özgürlüğünün ve namusunun hamisi, vatanını; inancının, huzurunun ve mukaddesatının dayanak noktası olarak kabullenen ecdadımız; dünya tarihine damga vuran şanlı destanlar yazarak bugün üzerinde bulunduğumuz toprakları bizlere ebedi yurt olarak bırakmıştır. Bu bağlamda Kop Savunması ve akabinde sağlanan Bayburt’un kurtuluşu; tarih boyunca vatansız kalmayı asla kabul etmeyen bir milletin açlığı imanla, susuzluğu inançla yendiği destanlardan biridir.

Bayburt’un kurtuluşu, ecdadımızın düşman güçler tarafından yakılmak üzere toplandığı taş mağazalardan taş gibi sağlam bir inançla dışarıya çıkıp; yumruğunu mermi, kalbini kalkan yapanların ihaneti yerle bir edişinin resmidir.

Yurdun dört bir yanında verilen Milli Kurtuluş Mücadeleleri, vatan toprağını can belleyip, kanıyla vatanın hudutlarını çizenlerin vasiyetidir, emanetidir.

Bu emanete, aziz vatanımıza sahip çıkmak ise bizlerin gelecek nesillere olan borcudur. Milletçe bilgiyle, inançla, özveriyle çalışarak, üreterek gücüne güç katacağımız devletimiz, geçmişin ve bugünün olduğu gibi geleceğin de parlayan yıldızı olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Bayburt’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutluyor, başta milli mücadele Şehitlerimiz olmak üzere bütün Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. "

Ali Hamza PEHLİVAN

Bayburt Valisi