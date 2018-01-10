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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Demokratik sistemlerin vazgeçilmez kurumlarından biri olan basın müessesesi, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesi noktasında büyük görevler üstlenmektedir.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
10 Ocak 2018 Çarşamba 13:27

Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına sadık bir medyanın demokrasinin, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir yeri ve etkisi olduğu yadsınamaz. Medya faaliyetleri günümüzde bu bakımdan toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir hal almıştır. Basın mensubunun mesleki sorumluluk ilkeleriyle toplumsal yararı gözetir bir şekilde hareket etmesi sadece basın değil aynı zamanda toplumsal yarar açısından da son derece önemlidir. Her basın çalışanı bu anlamda çok önemli bir görev üstlendiği bilinciyle hareket etmeli ve toplumun kalkınmasına, gelişmesine, birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak değerleri pekiştirme kaygısını göz ardı etmemelidir.  Bu vesileyle mesleğini yaparken canını bile feda etmekten çekinmeyen, sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, meslek etiğini göz ardı etmeyen tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

                                                                                                                                                                                                                                        Ali Hamza PEHLİVAN
                                                                                                                                                                                             Bayburt VALİSİ​

Etiketler; #10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
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