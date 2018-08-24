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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİ DİNLEDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Valiliğin Vatandaşlarla Buluşmaları programı vesilesiyle gelen vatandaşlarla görüşerek ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN VATANDAŞLARIN SORUN VE TALEPLERİ DİNLEDİ
24 Ağustos 2018 Cuma 11:58

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Pehlivan, ilgili kurumlara bahse konu taleplerin takibi ve çözümü için talimat verdi.

Vali Pehlivan, köy,mahalle,esnaf ve ev ziyaretleri yanında her hafta Salı günü 9:30 ile 11:30 saatleri arasında gerçekleştirilen “Vatandaş Buluşmaları”nda vatandaşlarla bire bir görüşerek taleplerini dinliyor.

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