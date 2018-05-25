Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verdi. İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak misafirleri ile hasbihal eden Vali Pehlivan Ramazanlarını tebrik etti.

Vali Pehlivan iftar sonrası yaptığı konuşmada davetine icabet eden,kendileriyle iftar sofrasını paylaşarak onurlandıran şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan şeref duyduğunu ve kendilerine müteşekkir olduğunu söyledi. Ramazan Ayı’nın çok özel, hayırlı ve bereketli bir ay olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Ramazan ayındayız,müjdeli bir aydayız. Zira; bu ay başı rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenmiş bir ay. Bazı kaynaklarda Ramazan ayının kelime kökeninin ‘Ramza’ olduğu ifade edilir. Ramza Arapçada; tozu, kiri temizleyen yağmur anlamına geldiği bilinir. Ramza yağmurunun doğadaki kiri, pası temizlemesi gibi, Ramazan Ayı da ruhları temizler. Olumsuzlukları silip süpürür, alır götürür. Bizim için dünyevi ve uhrevi anlamda servet niteliği taşıyan bir ayın içerisindeyiz. Ne mutlu bu bereketli ayın kadrini ve kıymetini bilenlere. Yurdumuzun dört bir yanında birlik ve beraberlik içerisinde kurulan bu iftar sofraları Ramazan Ayı’nın feyzinin bir tezahürüdür. Bu akşam; bu anlamlı iftar buluşmamız vesilesiyle bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan, bugün aramızda bulunan saygıdeğer gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum.” dedi.

Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkma gayretinde olduklarını belirten Vali Pehlivan, “Şehitlerimiz, gazilerimiz; toplumumuzu, milletimizi ve devletimizi ayakta tutan milli ve manevi ruhun temsilcileridir. Millet olarak onların emanetine sahip çıkmak ve bu emaneti güçlü yarınlara taşımak boynumuzun borcudur. Şehitlerimize, gazilerimize devlet olarak, millet olarak borcumuz var. Bu borcumuzun gereği her alanda gayretli olmak ve çok çalışmaktır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli aileleriyle ve gazilerimizle bir araya gelmekten her zaman şeref ve onur duyuyoruz. Sizleri gördükçe hiç aklımızdan çıkmayan kahraman şehitlerimizi ve onların verdikleri mücadeleleri yeniden hatırlıyor; bir yandan şükrediyor bir yandan gururlanıyoruz. Aziz milletimiz iyi ki böyle kahraman evlatlar yetiştirmiş, iyi ki onlar bu mücadeleleri vermiş diyoruz. Biz devlet ve millet olarak bu topraklarda dimdik ayakta isek onların mücadelesi sayesindedir. Allah cümlesine rahmet eylesin. Davetimize icabet ederek bizleri şereflendirdiğiniz için tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ramazan’ımızın hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere vesile olmasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan yemek sonrası davetlileri tek tek uğurlayarak teşekkürlerini bildirdi.

Öğretmen Evi’nde geniş katılımla düzenlenen iftara başta Şehit aileleri ve Gaziler olmak üzere, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetim Başkanı Sedat Ergen, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.