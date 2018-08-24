Vali Ali Hamza Pehlivan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından hazırlanan “Senaryo Bazlı Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı” çalıştayına katıldı.

Çalıştay açılışında Bayburt’un değerleri ve potansiyelini dikkate alarak gelişim stratejileri belirlemek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Vali Pehlivan, “Ülkemiz bir gelişim süreci içerisinde. Bugünler ekonomik alanda yaşananlara hepimiz şahitlik ediyoruz. Dünyada hâkim olan ekonomik anlayışın farklı boyutlar kazanabileceği bir dönüm noktasındayız. Birçok şey sorgulanıyor, adeta yeniden şekilleniyor. Sanal gerekçelerle ülkemize yönelik zarar vermeye yönelik hamleleri devlet ve millet olarak püskürtüp, bu zorlu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımızdan eminiz. Bunun için birlik ve dayanışma içinde çalışmaya ve üretmeye devam etmemiz, bütün illerimizde var olan potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle kriz dönemlerinde pedal çevirmeye devam etmeliyiz. Bu süreç, bize ekonomimizin eskisi kadar kırılgan olmadığını sağlam temeller üzerine oturtulduğunu bir kere daha müşahede etme fırsatı da sundu. Bu bağlamda finans alanında ki bu savaşın kalıcı galibiyeti üretim ve istihdamla olacaktır. Başta girişimcilerimizin, bölgelerimizin ve coğrafyamızın özelliğine göre adımlar atması, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının da bu yatırımcıları desteklemesi ile taşra birimlerimiz üzerine düşeni yerine getirecektir. Bizim de Bayburt olarak bugüne kadar yapılanların üzerine gerçekçi, profesyonel ve ileriye dönük projeler geliştirerek konumumuzu belirlememiz gerekir.” dedi.

Organik üretim, tarım ve hayvancılık projelerinin artırılmasının,doğaltaş üretiminin, turizmin Bayburt için önemine değinen Vali Pehlivan, söz konusu alanlarda yapılacak projelerin endüstriyel üretimle desteklenmesinin gerekliliğinden bahsetti.

Vali Pehlivan, “Organize Sanayi Bölgesi’nde bu tarz yatırımlar gerçekleştirilebilir. Bayburt için doğal taş bunlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra yapı kimyasalları üretimi ile ilgili girişimler mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımızın deklare ettiği Mega Endüstri Bölgeleri projesi içerisinde seçilen bölgelerden bir tanesi Trabzon ve çevre iller. Bu proje içerisinde Bayburt nasıl bir konum almalı, nasıl bir fonksiyon üstlenmeli diye bir ön çalışma yaptık. Geçtiğimiz hafta İlimizi teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyla ilgili olarak bilgi arz ettim. Burada belki mevcut potansiyelin ötesinde bir yaklaşım sergilememiz gerekecek. Trabzon bölgesinde ‘Uzay Teknolojileri’, ‘Nano Teknoloji’ gibi yatırımlar olacak. Bayburt ilimizde de bununla bağlantılı yatırımlar olabilir. Savunma Sanayi ile ilgili yatırımlar olabilir. Kurulumu devam eden askeri kışla ile Bayburt bir savunma sanayi merkezi olabilir. Bu tür yatırımlarda jeostratejik konum çok önemlidir. Biz de Bayburt olarak buna alan ve ulaşım olarak müsaitiz. Karayolu ulaşım şartları her geçen gün daha iyi hale geliyor, havaalanı inşaatı devam ediyor. Bugün yapılacak senaryo bazlı çalışmada bu ve benzeri hususların da ele alınması faydalı olacaktır. KUDAKA başta olmak üzere katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise Senaryo Bazlı Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı çalışmalarının 2017 yılında başladığını bildirdi. KUDAKA’nın faaliyet alanı içerisinde bulunan Bayburt, Erzurum ve Erzincan’ın potansiyelini ortaya çıkararak kalkınmayı hedeflediğini dile getiren Demirdöğen, “Bu üç il arasında çeşitli açılardan farklılıklar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bölge temelinde bir plan yapmak yerine her ilin kendi özelinde planlar yapmaya karar verdik. Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri’nden oluşan iyi bir ekiple bu çalışmaya başladık. Her üç il için ortaya çeşitli senaryolar çıktı. Bugün burada Bayburt için belirlediğimiz altı stratejiyi sizlere sunacağız ve değerlendirilmesini isteyeceğiz. İnşallah Bayburt’un il düzeyinde ve bölgenin geneli olarak kalkınması için daha somut projelerden oluşan bir eylem planını hazırlamış olacağız.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KUDAKA’nın çeşitli kriterlere göre yaptığı alan taramaları sonucu belirlenen; Model Eko Köyler ve Yeni Üretim Tipleri ile Kırsal Kalkınma, Katma Değerli Tarımsal Üretimde Yerel Marketler Birliği Modeli, Yerel Ürünlerin Korunması İçin Yeni Üretim Modelleri, Alışverişte Cazibe Merkezi Bayburt (Duty Free Bayburt), Turizmde Değer Yaratan Bayburt, Yeterli ve Kaliteli Tarımsal Üretimin Merkezi Bayburt başlıkları katılımcılar tarafından değerlendirildi.

“Senaryo Bazlı Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı” ile bölge planı ve bölgede hazırlanan diğer sektörel ve tematik belgeler doğrultusunda Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri için gelişme senaryolarının ve senaryolar doğrultusunda her il için uygulanması planlan proje ve faaliyetlerin yer aldığı stratejik bir eylem planının hazırlanması ve buna yönelik eylemler gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen çalıştaya Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı PRof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.