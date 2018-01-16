Vali Ali Hamza Pehlivan kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerine İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, kurum müdürü Ayşegül Ekici Lafcı’dan bilgiler aldı. Vali Pehlivan, aynı bina içerisinde yer alan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Ticaret İl Müdürlüğü ile valilik birimlerini dolaşarak birim müdürleri ile tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, görevi başındaki personele vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin azami hassasiyetle yerine getirmeye devam etmelerini istedi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir, İl Dernekler Müdürü Mevlüt Birkanım ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Burhan Yıldızoğlu eşlik etti.