Zabıtadan Fırın Denetimi
Zabıtadan Fırın Denetimi
0
DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
DİN GÖREVLİLERİ AYLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
0
Pehlivan kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.
Pehlivan kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.
0
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu
0

Vali Ali Hamza Pehlivan kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerine İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, kurum müdürü Ayşegül Ekici Lafcı’dan bilgiler aldı. Vali Pehlivan, aynı bina içerisinde yer alan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), Ticaret İl Müdürlüğü ile valilik birimlerini dolaşarak birim müdürleri ile tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, görevi başındaki personele vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin azami hassasiyetle yerine getirmeye devam etmelerini istedi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan kamu kurumlarında incelemelerde bulundu.
16 Ocak 2018 Salı 16:58

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir, İl Dernekler Müdürü Mevlüt Birkanım ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Burhan Yıldızoğlu eşlik etti.

İlgili Galeriler
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Darıca Bayburt Günü
Darıca Bayburt Günü
15 temmuz yıldönümü
15 temmuz yıldönümü
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Önceki Haber
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu
Sonraki Haber
Fas’taki Karaviyyin Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi işbirliği protokolü..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.