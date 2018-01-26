VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İL ÖZEL İDARESİ SAHA PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tesislerinde kurum personeliyle kahvaltı ve iş güvenliği malzemesi dağıtım etkinliğine katıldı.

Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinliğe İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, birim amirleri ve işçiler katıldı.

Etkinlik öncesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelinden verimli ve etkin çalışmaya yönelik tespit ve beklentilerini dile getiren Vali Pehlivan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



İl Özel İdaresi’nin ilimizin en uzak noktalarında vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarına ara vermeksizin devam ettiğini kaydeden Vali Pehlivan, “Yöneticisinden arazideki işçisine kadar hepimiz vatandaşlarımıza hizmet götürmek, onların daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak adına ulaşımından kanalizasyonuna, içme suyundan yol yapımına, kışın kar mücadelesine kadar birçok işi birlikte yürütüyoruz. Burada öncelikle arazide çalışan arkadaşlarımıza, malum doğa şartlarıyla mücadele ediyorsunuz, kademedeki arkadaşlarımıza ve diğer tüm saha personelimize çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diliyorum. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Pehlivan Bayburt’un yatırımlardan payına düşeni fazlasıyla aldığı kaydetti. Bu destekler dolayısıyla Bayburt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Maliye Bakanımıza ve onların şahsında büyün Bakanlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza müteşekkir olduklarını ifade eden Vali Pehlivan, “Bizlere düşen sağlanan bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek, hizmetleri vatandaşlarımızla en kısa sürede ve en kaliteli şekilde buluşturmaktır. Yaptığımız işi ne kadar ciddiye alır, araç, gereç ve ekipmanımızın hakkını vererek kullanırsak o kadar güzel işler ortaya çıkacaktır ve o iş bizim aynamız olacaktır. Yani kaliteli yaptığımız bir yol, kaliteli bir şekilde hayata geçirdiğimiz içme suyu projesi, kanalizasyon projesi veya bakım onarım işi karşılığında vatandaşlarımızdan dua alabiliyorsak ne mutlu bizlere.” şeklinde konuştu.

Sözlerinin devamında kamuoyunda Taşeron Yasası olarak bilinen taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili hayata geçirilen düzenlemelere değinen Vali Pehlivan şunları kaydetti: “Değerli arkadaşlarım hükümetimizin almış olduğu önemli bir karar vardı, bu Ocak ayı itibariyle kanunlaştı ve uygulamaya da geçiyor. Taşeron adı altında çalıştırdığımız 42 işçi arkadaşımız var. Bu düzenleme kapsamında onların kadroya geçirilmesi için başvurularını aldık. Öncelikle bu düzenlemenin ilgili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu karar işçilerimizin yıllardır beklediği çok önemli bir hamleydi. Hükümetimiz bu konuda gerekli adımları atarak bu beklentiyi olumlu bir şekilde nihayete erdirdi. Sizler adına biz de şükranlarımızı sunuyoruz.”

“Bu düzenleme sizlere ekstra bir motivasyon sağlamalı. Bu güne kadar gösterdiğimiz performansınızı daha da artırarak devam ettirmelisiniz. Hani Peygamber Efendimiz buyuruyor ya; “İki günü bir birine eşit olan zarardadır” diye..Bir günü tamamladığımızda muhakkak kendimizi gözden geçirmeliyiz. ‘Bu gün neler yaptık, neler yapamadık.’ şeklinde. Ertesi gün işe yeni başlıyormuş gibi heyecanla gitmek gerekir. Aslında hayat da bunu gerektiriyor. Ümit var olmak, geleceğe umutla bakmak ve çalışmak.”

“Suriye’de yaşananları haberlerden izliyor, kahraman askerlerimizin vakur, kararlı inançlı duruşunu ve canla başla mücadelesini görüyoruz. Duygulanmamak elde değil. Fakat bir yandan da şükrediyoruz; iyi ki böyle gözünü kırpmadan cepheye koşa koşa göreve giden gençlerimiz evlatlarımız var. Hiç korku yok hiç endişe yok. Niye ? Çünkü inanmışlık var, adanmışlık var, Allah var. Şimdi onları gördükçe bizde buradaki nöbeti çok daha sağlam,çok daha verimli ve en etkin bir şekilde yerine getirmeliyiz. Sırası gelirse elbette hepimiz o cephelere koşmaya hazırız fakat normal zamanlarda da vazifemizi en iyi şekilde yapmak suretiyle vatana olan minnet borcumuzu ödeme gayreti içerisinde olacağız.”

Vali Pehlivan açıklamalarının ardından temin edilen iş güvenliği malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi ve saha personeliyle toplu fotoğraf çektirdi.