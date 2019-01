Vali Ali Hamza Pehlivan, idareciler ile basın mensuplarını yemekte ağırladı.

10 Ocak İdareciler Günü ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, Bayburt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Vali Pehlivan yemekli programda yaptığı konuşmada 10 Ocak’ın hem çalışan gazeteciler hem de idareciler günü olarak kutlandığını belirterek her iki meslek grubunun bir biriyle yakın iletişim içerisinde olduğunu ifade etti. İdarecilerin mesleklerini icra ederken gazetecilerin idarecilerin faaliyetlerini takip ettiğini dile getiren Vali Pehlivan, “Mesleğimizi icra ederken toplumun her kesimine, vatandaşlarımıza hizmet götürmeye yönelik çalışmalar yürütürken gazeteciler de her zaman yanımızda faaliyetlerimizi takip eder. Özellikle yerelde basını ayakta tutmaya çalışmak özveri isteyen bir durum. İnşallah basın mensuplarımızın yaşadığı sorunlar yasal düzlemde çözüme kavuşturulur. Son yıllarda hükümetimiz tarafından özellikle yerel basının ayakta kalabilmesi adına bir takım düzenlemeler yapıldı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişim ve dönüşüm basın sektörünün gidişatını da elbetteki etkiliyor. Gazetecilik her zaman meşakkatli ve zorlu bir iştir. Dünyadaki bütün gelişmelerden gazeteciler sayesinde haberdar oluyoruz. Savaş ortamlarında, çöllerde, dağlarda, doğal afetlerin yaşandığı ortamlarda bizleri o olaylar hakkında gazeteciler bilgilendiriyor. Her hangi bir konuda bir çalışma yapılacağı zaman, fotoğraflar, videolar, köşe yazıları ya da arşivdeki gazeteler birer somut kanıt ya da veri kaynağı olarak önümüze gelir. Gerçekten bu anlamda insanların doğru haber alma hakkını kullanmasının en önemli vasıtası gazeteciliktir.” dedi.

Teknolojik gelişmelerle ilintili olarak gazetecilik faaliyetlerinin de çeşitlilik kazandığına dikkat çeken Vali Pehlivan, “Akıllı telefonların, sosyal medya ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla gazetecilik faaliyetleri bir dönüşüm yaşadı. Herkes bir anlamda gazetecilik yapmaya başladı fakat bununla ilgili yasal düzenleme ihtiyacı ve muhtelif girişimler mevcut. İnternet hukuku zamanla daha da işlevsel hale gelecektir. Basın dediğiniz zaman her meslek grubunda olduğu gibi etik kavramı ile birlikte ele alınması gerekir. Her mesleğin olduğu gibi basının da bir etiği, ahlaki boyutu vardır. Bunu da en iyi o mesleği gerçek anlamda yapan, yapmaya çalışan yürütür. Konu gazetecilik faaliyetleri ise bunu da en iyi şekilde uygulayacak olan bizatihi gazetecilerdir.Bu bağlamda basın mensuplarının mesleki sorumluluk ilkeleriyle hareket etmesi, basın sektörü için olduğu kadar toplumsal fayda ve huzurlu ortamın sürdürülebilirliği açısından da ziyadesiyle önemlidir. Bu tarihi sorumluluğa uygun olarak, bilgi birikimi ve tecrübesinden güç alarak özveriyle görev yapan,meslek etiği ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden, mesleğini yaparken yeri geldiğinde canını feda etmeyi dahi göze alabilen bütün emektar basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.” diye konuştu.

Konuşmasında 10 Ocak İdareciler Günü’ne de değinen ve kutlama dileklerini paylaşan Vali Pehlivan, “Yurdun her köşesinde Mülki İdare Amirlerimiz canla başla mücadele ediyor. Mülki İdare Mesleği de çok meşakkatli, çok şerefli bir meslektir. Mesleğin 19’uncu yılını icra etmekte olan bir idareci olarak yurdumuzun değişik coğrafyalarında,il ve ilçelerinde görev yapma fırsatı buldum. Çok kıymetli, kadirşinas, vatanperver insanlar tanıdım. Onlara hizmet etmeye çalıştım. Bizim meslektaşlarımız özünde dua almayı hedefler. İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın, Halka hizmet, Hakk’a hizmet anlayışıyla görev yapmaya çalışır. Bu vesileyle hem idarecilerimizin hem de gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutlarken ebediyete irtihal etmiş olanları da rahmetle yad ediyorum. Görev şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Görevi başında olan hem gazetecilerimize hem de mülki idare amirlerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı yarınlar temenni ediyorum. İnşallah bu iki meslek grubu hep güzel vesilelerle ülkemiz,dünyamız ve insanlık adına olumlu,hayırlı gelişmeler vesilesiyle bir araya gelir,iyiliklerin haberleri çoğunlukta olur. Davetimize iştiraklerinizden dolayı siz değerli misafirlerimize de teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ise Vali Pehlivan’a daveti dolayısıyla teşekkür ederek, “Her günümüzde her sıkıntılı anımızda yanımızda olan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri bugün yemekte ağırladılar. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyor ve aynı zamanda kendilerinin İdareciler Günü’nü de tebrik ediyorum.” dedi.

Program Öğretmen Evi’nde düzenlenen etkinliklerle son buldu.