VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Bayburt Polis Evi’nde düzenlenen kahvaltıya İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Tülü, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Nursal Bilkay, Şube Müdürleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

Kahvaltı sonrası çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Vali Pehlivan devletin ve toplumun emniyet personelinden beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Pehlivan benzer etkinlikleri belirli aralıklarla gerçekleştirdiklerini ve mesleki dayanışma ile mülki idare içerisindeki bütünlüğü pekiştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Sözlerinin devamında Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında verdiğimiz şehitlere Allah’tan rahmet yaralılara şifalar dileyen Vali Pehlivan, “Çok kritik bir operasyonun içerisindeyiz. Devlet olarak temel maksadımız sınır güvenliğimizi sağlamak, hem içeride huzur ve bekayı daim kılmak hem de coğrafyamızı mümkün olduğunca güvenli kılmaktır. Komşunuzda bir ateş varken ve bu ateş sizi de hedef almışken sizin hiçbir şey yapmadan durmak gibi bir lüksünüz yok. Bu coğrafya tarih boyunca da hep bunu gerektirmiş. Milletimizin her ferdi üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmesiyle bu mücadeleyi günümüze kadar başarıyla sürdürmüş. Bu bağlamda biz millet olarak her zaman hazırız. Yeri geldiğinde hepimiz millet olarak bu mücadelenin içerisinde olmak üzere yola çıkmış kimseleriz.” dedi.

Vali Pehlivan güvenlik güçlerinin operasyonlarına bu doğrultuda devam ettiğine vurgu yaparak, “Biz de bulunduğumuz yerlerde aynı mantıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirerek, birimizin eksiğini diğerimiz kapatarak ekip ruhu içinde bunu gerçekleştirmeliyiz. Emniyet teşkilatı, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde vazifelerimizi en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Bu uyumu sağlamak temel görevimiz. Vatandaşımızın güvenine layık, beklentilerini yerine getirme maksadıyla çalışmalarımızı gerçekleştirmek durumundayız. Bayburt olarak asayiş açısından çok şükür iyi noktalardayız. Olay istatistiklerimiz düşük seviyelerde. Fakat bu durum huzur ve güven ortamının bozulmaması için bizim daha da dikkatli olmamızı gerektiriyor. Güvenlik güçleri olarak bizim temel görevimiz yaşanabilecek hadiseleri önlemek yaşandığı zaman ise kanunlar çerçevesinde gereğini yapıp yargıya teslim etmektir. Sizlerde çalıştığınız birim itibariyle Emniyet Müdürlüğü’müzün önemli bir birimindesiniz. Vatandaşlarımızla bire bir temas durumunuz söz konusu. Sürekli alandasınız ve öyle olmanız da gerekiyor. Vatandaşlarımızla olan ilişkilerinizde devletimizin hem ciddiyetini hem de şefkatini göstermeniz gerekiyor. Bu dengeyi tutturmak çok önemli. Bizler kamu görevlileri olarak ne kadar etkin ve verimli görev yaparsak vatandaşımız nezdinde de bu hizmetlerimiz karşılıksız kalmayacaktır.” İfadelerini kullandı.

Vali Pehlivan benzeri etkinlikleri devam ettireceklerini kaydederek ekiplere çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diledi.