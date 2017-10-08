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VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ARPALI BELDESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, Arpalı Beldesi’nde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, ARPALI BELDESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
08 Ekim 2017 Pazar 11:12

Vali Pehlivan beldeye gelişinde Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi tarafından karşılandı. Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan, ihtiyaç ve taleplerini dinledi, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Pehlivan, Arpalı merkezindeki ziyaretleri sonrasında Şehit Polis Özel Harekat Ömür Erbay Spor Kompleksinde incelemelerde bulunarak Başkan Terzi’den bilgiler aldı. Vali Pehlivan buranın ardından Arpalı Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Kurs hakkında idarecilerden bilgiler alan Vali Pehlivan, Kur’an eğitimlerini sürdüren öğrencilerle sohbette bulundu, taleplerini dinledi ve başarılar diledi.

Arpalı’daki incelemelerine Belediye Başkanlığı ziyaretiyle devam eden Vali Pehlivan, Başkan Terzi ile birlikte bölgede Karayolları tarafından yapımında devam edilen Araklı bağlantı yolu hakkında tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan burada yaptığı değerlendirmeler sonrası çalışmaların bir an önce tamamlanarak yolun hizmete açılması için Karayolları ve yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.

Vali Pehlivan’ın Arpalı Beldesi’nde ki ziyaret ve incelemelerinin son durağı Arpalı Aile Sağlığı Merkezi oldu. Merkezde bir takım incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Aile Hekiminden çalışmaları hakkında bilgiler alıp, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.​

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