Vali Ali Hamza Pehlivan 2018 yılı yatırımları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu bağlamda 2018 yılında tamamlanan projeleri anlatan Vali Pehlivan İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 2018 yılı içerisinde 559 noktada çalışma gerçekleştirildiğini ifade ederek, bahse konu yatırımların 25 milyon 643 bin 161 lira toplam bedele sahip olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, “İl Özel İdaremiz bünyesinde 2018 yılında Yol ve Ulaşım Hizmetlerine 13 milyon 956 bin 627,80 TL, Su ve Kanal Hizmetlerine 2 milyon 829 bin 457,52 TL, İmar ve Kentsel Hizmetlere 2 milyon 387 bin 700,55 TL yatırım yapılmıştır. Destek Hizmetleri bünyesine yapılan 6 milyon 469 bin 375,71 TL ‘lik alımlar ile birlikte toplam yatırım tutarımız 25 milyon 643 bin 161,58 TL olmuştur. Ayrıca DOKAP idaresi kaynaklarıyla 2018 yılında Yeşil Yol Projesi kapsamında 8 milyon 393 bin TL harcama ile 6 kilometrelik yol altyapısı, 14 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yol çalışması,1 milyon 751 bin TL harcama ile de 4 köyde 12 bin metrelik hat yapımı suretiyle sulama suyu tesisi tamamlanmıştır. Böylece DOKAP kapsamında ilimizde toplam 10 milyon 144 bin TL yatırım gerçekleştirilmiştir.” diye konuştu.

Özel İdare yatırımları kapsamında 44 köy içinin asfaltla kaplandığını bildiren Vali Pehlivan, “44 köy içinde 73 kilometrelik asfalt uygulaması, mevcut köy yollarımız için de toplamda 415 km asfalt yol bakım onarımı yapılmıştır. Buna ilaveten Işıkova köyümüze 3 kilometre finisher ile BSK yol kaplaması yapılmıştır. 3 köyümüzde istinat duvarı, 34 köyümüzde 68 km köy içi stabilize, 68 adet harabe evin temizlenmesi, 13 köyde yol genişletme çalışması, 33 köyde 52 km yeni arazi yolu, 2 bin 100 km greyderle yol bakım çalışmaları tamamlanmıştır. Özel İdaremiz bünyesinde bulunan asfalt plentinde toplamda 148 bin 600 ton asfalt üretimi gerçekleştirilmiştir. Tüm bu yatırımlarımızın yanı sıra 15 köyümüzde içme suyu drenaj çalışması yapılmış, 4 köyümüzde yeni içme suyu deposu yapımı tamamlanmış, 24 köyümüzün köy içi içme suyu şebeke hattı 39 bin 450 metre içme suyu borusu kullanılarak yenilenmiştir. 21 köyümüzün içme suyu isale hattı 45 bin 800 metre içme suyu borusu kullanılmak suretiyle kaynaktan-depoya olacak şekilde yenilenmiştir. 11 köyümüzde içme suyu şebekesi ve isale hattı onarımı yapılmış, 1 köyümüzde de 6 bin metre boru hattı döşemek suretiyle sulama tesisi projesi tamamlanmıştır. 21 köyümüzde toplam uzunluğu 4 bin 800 metre olmak üzere sulama kanalı onarımı yapılmıştır. 19 köyümüzde fosseptik, kanalizasyon ve şebeke hattı çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 26 bin metre kanalizasyon borusu kullanılmıştır. 91 köyümüzün kanalizasyon bakım ve onarımı 22 bin 597 metre kanalizasyon borusu kullanılmak suretiyle yapılmış olup, 23 köyümüzde de fosseptik, kanalizasyon ve şebeke hattı çalışmaları devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan, 413 bin liralık yatırım bedeline sahip Abdulvehhab Gazi Türbesi çevre düzenleme yapım işi ile 879 bin 78 liralık bedele sahip Askeri Gazino restorasyon çalışmalarının da yine Özel İdare kapsamında tamamlandığını dile getirdi.

Yapılan yatırımlara ek olarak Yaylapınar köyünde köy yerleşim planının hazırlandığını ve tüm köylerimizin içme suyu depolarının temizlendiği bilgisini paylaşan Vali Pehlivan, elektrik bağlantısı bulunan köylerdeki 162 içme suyu deposuna tam otomatik klorlama cihazı takıldığını aktardı.

2018 yılı içerisinde Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) programı kapsamında il genelindeki köylerimizin köy içi asfalt/parke, İçme suyu ishale hattı, kanalizasyon şebeke hattı gibi alt yapı ve üst yapı çalışmaları için toplam 13 Milyon 200 Bin TL ödenek kullanıldığını belirten Vali Pehlivan açıklamalarına şu şekilde devam etti: “İlimizde 2018 yılı içerisinde devam eden ve tamamlanan yatırımları son durumları itibariyle başlıklar halinde sıralayacak olursak; Bayburt İli Arpalı Beldesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı yeni kışla alanı toplam 3 bin 114 dönüm üzerine inşa ediliyor. Hâlihazırda Hazine’ce tahsis edilen alan: bin 580 dönüm. Bu alanın kamulaştırılan kısmı 27,5 dönüm şeklinde. Toplam olarak bin 607 dönüm alanda çalışmalar devam ediyor. Kışla için tahsis edilmesi gereken alan 704,8 dönüm olmakta birlikte kamulaştırılması gereken alan da 815,8 dönüm. Toplam: bin 520 dönüm daha çalışmaların gerçekleştirildiği alana eklenecek. Çalışmaların bir an önce tamamlanması için Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan ayında Acele Kamulaştırma Kararı alınmış olup, bu çalışmalar için 6 milyon 582 bin 797 lira Özel İdare hesaplarına aktarılmıştır. Komando kışlamızın İmar Planı Çalışması ve Kamulaştırma Çalışmaları Bayburt Valiliği İl Özel İdaresi Tarafından yapılmaktadır. Ayrıca 2018 yılı içerisinde Mevcut Kışla alanı içerisinde yapımına başlanan prefabrik komando tabur binası tamamlanmıştır. 2020 yılına kadar 16 ay boyunca 300 kişi bedelli askerlik görevini ilimizde ifa edecektir.”

-BAYBURT - GÜMÜŞHANE HAVALİMANININ 2020’DE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

“Bayburt Gümüşhane Havalimanı’nın altyapı ihalesi 16 Ocak 2018 tarihinde 175 Milyon TL bedelle gerçekleştirildi ve temeli 13 Haziran’da atıldı. İllerimizin sosyo ekonomik gelişimine çok önemli katkılar sunacak olan projenin planlandığı gibi 2020 yılında tamamlanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. ”

-UĞRAK, DÖVMEKAYA, SARIMEŞE VE PINARGÖZÜ GÖLETLERİ 2019 YILINDA FAALİYETE GİRECEK

“Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilimizde yürütülen toplam 67 projenin bedeli yaklaşık 880 Milyon liradır. 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 96 milyon 732 bin 500 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde bu projelerden 31’inde çalışma gerçekleştirilmiştir. 18 işin ihalesi yapılmıştır. 9 işin ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 2018 yılında Demirözü Barajının sulama hatları inşaatı tamamlanmış ve yaklaşık 12 bin dekar arazi sulanabilir hale gelmiş, 2 adet taşkın koruma ve Soğukgöze göleti inşaatı bitirilmiş, 2 köy taşkın etkilerinden korunmuş, 2 bin 200 dekar tarım arazisi sulu tarım yapılabilir hale gelmiştir. Ayrıca İnşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanan Uğrak, Sarımeşe, Dövmekaya ve Pınargözü göletlerimizin de 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.”

-KOP DAĞI MİLLİ PARKI’NDA UZUN DEVRELİ GELİŞİM PLANI TAMAMLANDI

“Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde yürütülmekte olan Yakupabdal Tabiat Parkı Yönetim Planı hazırlanarak onaylandı. 2017 yılında peyzaj uygulama projeleri yaptırılmış olup, 2018 yılında inşaat projesi 6 milyon 549 bin TL bedelle ihale edilerek inşaat çalışmalarına bu yıl içerisinde başlandı. Proje çalışmaları yüzde % 40 seviyelerinde devam etmektedir. Projenin 2020 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Kop Dağı Müdafaası Tarihi Alanı Milli Parkı Uzun devreli gelişme planı 2018 yılı içerisinde onaylandı. 2018 yılında bu kapsamda alanda Panoromik Müze, Savaş Simülasyon Merkezi, Şehitliklerin Tespiti ve İhyası, Anıtın İhyası, Muharebe İzleme Merkezlerinin yapımı, Kır Lokantası ve Mescit projelerinin hazırlanması 640 bin 504 lira bedelle ihale edilmiş olup projeler tamamlanmış durumdadır. Gelecek yıl sağlanan ödenekler nispetinde proje uygulamaya konulacaktır.”

-1 MİLYON 250 BİN FİDAN YETİŞTİRİLEREK 1.5 MİLYON FİDANIN BAKIMI YAPILDI

“Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde bu yıl içerisinde 1 milyon 250 bin fidan yetiştirildi. Bununla kalmayıp 1 milyon 450 bin fidanımızın bakımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 700 bin fidan toprakla buluştu. Çalışmalar kapsamında Abdulvehhab Gazi Türbemizin çevresinde de ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır.”

-1 MİLYARI AŞAN PROJELERİN YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

“Karayolları Yatırım programı dâhilinde 2018 yılı içerisinde ilimizde devam eden 7 adet işin toplam proje bedeli 1 milyar 135 milyon 532 bin TL olmakla birlikte 2018 yılı içerisinde bu işlere 138 milyon 938 bin lira tutarında harcama yapılmıştır. Yatırım programında yer alan işlere ait bugüne kadar yapılan toplam harcama ise 625 milyon 108 bin TL’dir. Yani bahse konu yatırımların yüzde 60’lık kısmı tamamlanmış durumdadır.“

-MİLLİ EĞİTİM YATIRIMLARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

“Milli Eğitim alanında 2018 yılı içerisinde toplam bedeli 18 milyon 216 bin 500 lira olan 4 projemiz tamamlanmıştır. 35 okulumuz da toplam bedeli 4 milyon 799 bin lira olan onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Devam eden 3 projemizle birlikte 2019 yılında Milli Eğitim alanında yaklaşık 69 Milyon TL bedelli 14 projemizin çalışmalarına devam edilecektir. Valiliğimiz himayesinde İlimizde eğitim kalitesinin çok boyutlu yaklaşımlarla artırılmasına yönelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bütün okulların katılımı ile “Evimdesin Öğretmenim”, “Yol Arkadaşın Kitap Olsun” gibi yaklaşık elli alt proje başlığı içeren "Oku-Keşfet-Uygula (OKU) Projesi" kapsamında da aile eğitimlerinden başlamak üzere veli ziyaretleri, öğretmen ve yönetici eğitimleri, okul sporları, bilim fuarları ve eğitim yatırımları gibi birçok alanda çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Sezonu’nda 697 ailenin katılımıyla 30 eğitim programı düzenlendi. Veli ziyaretlerinde yüzde yüze yakın artış sağlanarak 2 bin 500 öğrenci velisi ziyaret edildi. 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda Öğretmen ve Yöneticilere yönelik düzenlenen toplamda 112 kurs ile 3 bin 46 öğretmenimize ve 202 yöneticimize eğitimler verildi. Projenin ilerleyen aşamalarında ailelerin ilgi düzeylerini artırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve öğrencilere özgüven ile olumlu algı kazandırmak adına birçok sosyal ve kültürel faaliyet hayata geçirildi. Problemlerin çözümüne yönelik okul müdürleri öncülüğünde öğretmen, öğrenci ve veli katılımı gözetilerek hayata geçirilen bu uygulamalar eğitim öğretim faaliyetleri konusundaki olumsuz algıları ortadan kaldırdı. Aileler bu çalışmalardan son derece memnuniyet duyduklarını bizzat bizlere ifade ettiler. Çalışmalar öğrencilerin okuma istatistiklerini de yukarı taşımada etkili oldu. Haftalık okuma süresi 2017 yılında 60 dakika olarak tespit edilirken 2018 yılında bu süre 140 dakikaya ulaştı. Kütüphane yapımı konusunda da 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda 5 olan Zenginleştirilmiş Kütüphane sayısı ( Z – Kütüphane) 2017 – 2018 sezonunda 8’e yükseldi.”

-BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR

Bayburt Üniversitesi bir gurur tablosu olarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. 2008 yılında kurulan üniversitemizin öğrenci sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada yaklaşık 13 bin öğrenci Bayburt üniversitemizde eğitimini sürdürüyor. Artan öğrenci sayısının yanı sıra öğretim elemanı sayısında da önemli ilerlemeler kaydedilmiş vaziyette. Üniversitemiz bu anlamda sadece nicelik olarak değil ortaya koyduğu nitelikli proje ve faaliyetlerle de ilimize değer katıyor. Bu anlamda Bayburt Valiliği olarak elimizden gelen her türlü desteği sağlamakla birlikte üniversitemizin ilgili kurum ve kuruluşlarımız, esnafımız, çiftçimiz ve sanayicilerimizle gerçekleştirdiği iş birliğinin geliştirilmesi ve artırılmasını da çok önemli buluyoruz. Nitekim ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, bizzat Sayın Rektörümüzle kurduğumuz koordinasyon çerçevesinde bir çok konuda ortak düşünceler ortaya koyma ve hayata geçirme imkanımız oldu. Bunlardan birisi Organik Tarım alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müz bünyesinde Organik Tarım ve Hayvancılık konusunda çalışmalar yürütürken üniversitemizin de bu konuyu tema olarak seçmiş olması ve ilgili birimler arasında işbirliği sağlanması güzel meyveler vermeye başladı. Bundan sonrada vermeye devam edecek. Benzer şekilde Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) işbirliği konusunda her ne kadar ilimizde sanayi yatırımları mütevazi düzeylerde de olsa bunun modernizasyonu ve gelişmesi konusunda ilgili akademisyenlerimizin dükkan dükkan gezdiklerine tanık olduk. Baberti Külliyesi’nde oluşturulan yeni yaşam alanları, derslikler, spor salonları, kütüphane, fakülte binaları ve öğrenci yurtlarıyla üniversitemiz tam anlamıyla bir eğitim merkezi haline dönüşüyor. Tüm bu çalışmalar yapılan yatırımlarla birlikte üniversitemizin gelişimini daha da hızlandıracaktır. Dolayısıyla ilimizde bu gelişimden doğrudan doğruya pozitif olarak faydalanacaktır.

-YENİ DEVLET HASTANESİ VE ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ 2019’DA HİZMETE GİRECEK

“Sağlık alanında yaklaşık 20 Milyon TL proje bedelli içerisinde Bayburt 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi şeklinde 5 birimin yer aldığı 2 projemiz tamamlanmış olup hizmet vermeye başlamıştır. 2017 yılı Eylül ayında başlayan yaklaşık 80 Milyon TL maliyetli 200 yataklı Yeni Devlet Hastanemizin yapımı devam etmektedir. İnşaatı yaklaşık %60 seviyelerine ulaşmıştır. 2019 yılı içerisinde hastanemizin tamamlanması planlanmaktadır.

2018 yılı içerisinde Aydıntepe ve Demirözü ilçelerimize 10 yataklı entegre hastanelerinin yapımına başlanmış olup inşaat çalışmaları %15 seviyelerinde devam etmektedir. İki hastanemizin proje bedelleri 20 Milyon TL’dir. İlçe Entegre hastanelerimizin de 2019 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Önümüzdeki dönemde Merkez’deki 2 No’lu aile sağlığı merkezi ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Akşar, Konursu, Maden köyleri Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 İstasyonları yenilenecek. Yine Aslandede, Beşpınar ve Masat Aile Sağlığı Merkezleri yenilenecektir. Bu yatırımlar için proje çalışmaları devam etmekte olup 2019 yılı içerisinde ihale işlemleri tamamlanarak inşaatlarına başlanacaktır.

Ayrıca sağlık yatırımları alanında yakın dönemde hastanemize kazandırılan yaklaşık 2,5 Milyon TL’ lik makine ekipman ile hizmet kalitemiz artırılmıştır. “

“DOKAP Ahır Yapım Projeleri kapsamında ilimizde 50 adet ahır projesi tamamlanmış olup toplam yatırım tutarı 20 Milyon TL’dir. Yaklaşık 8 Milyon TL hibe desteği ödenmiştir. Yapılan 50 adet ahır projesi yaklaşık 4000 büyükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. 2018 yılı içerisinde Genç Çiftçi Projeleri kapsamında 119 genç çiftçiye 3,6 milyon TL tutarında 395 adet büyükbaş hayvan, 884 adet küçükbaş hayvan, 546 adet arılı kovan ve 450 adet kanatlı hayvan dağıtımı yapılmıştır. Genç çiftçi projesi kapsamında son üç yılda toplam 340 çiftçimize 10.2 Milyon TL hibe destek sağlanmıştır. Arıcılık çalışmaları kapsamında 900 bin TL bütçeli yeni bir organik arıcılık projesi başlatılmıştır. Arıcılar birliğine bal dolum ve paketleme tesisi kurularak arıcıların hizmetine sunulmuştur. 12 çiftçiye sera, 5 çiftçiye organik solucan gübresi üretim tesisi kuruldu. Organik fasulye yetiştiriciliği projesi başlatıldı. Organik Üret Sağlıklı Tüket Projesi ile 5000 öğrenciye organik üretim ve bilinçli tüketim eğitimi verildi. İlimizde ilk defa organik ürünler hasat şenliği düzenlendi. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı bir şekilde sürdürülerek geleneksel hale getirilecek.

-HAYVANCILIKTA 10 MİLYON TL’LİK KAYBIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Buzağı ölümlerinin azaltılması eylem planı kapsamında köylerde 200 gece eğitim toplantısı düzenlendi. Bu eğitimler sayesinde buzağı ölüm oranı yüzde 17’lerden yüzde 7’ye düşürüldü. Yaklaşık 2 bin 400 buzağının kurtarılması sağlanarak 10 milyon TL’lik bir kazanım sağlandı. Gıda işletmelerinde hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi başlatıldı. 734 gıda üretim satış ve tüketim yerine toplam bin 250 denetim gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk Tarım ve Hayvancılık Kompleksi olma özelliğini taşıyan toplam maliyeti yaklaşık 40 Milyon TL olan Tarım Yerleşkesi projemizin 1 etap çalışmaları tamamlanmak üzere. Demirözü barajı sulama sahasında 330 bin dekar alanı kapsayan 22 Milyon TL bedelli arazi toplulaştırma çalışmaları % 70 seviyesinde devam etmektedir. Bugüne kadar çalışmaları için harcanan toplam tutar ise 16 milyona yaklaşmış durumda. Aynı projeye ait yaklaşık 21 milyon TL bedelli tamamlama projesinin de ihalesi yapılarak çalışmalara başlanmıştır.”

-MERKEZ SPOR SALONU İHALESİ YAPILDI

-GENÇ OSMAN STADYUMU’NDA YENİ TRİBÜN VE 4 KULVARLI ATLETİZM PİSTİ YAPILIYOR

“4000 kişilik Merkez Spor Salonu inşaat ihalesi yapılarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı Hayvan Pazarının Tarım Yerleşkesindeki yeni yerine taşınmasıyla inşaat çalışmalarına başlanacak. Genç Osman stadımıza 3000 kişilik 2. Tribünün yapımı devam etmekte olup %70’i tamamlanmıştır. 2019 yılında tamamlanacak projenin maliyeti 8 milyon 250 bin TL olmakla birlikte bugüne kadar çalışmalar için 5 milyon 775 bin lira tutarında harcama gerçekleştirildi. Tribün yapımını müteakip Genç Osman Stadyumu’nda çim saha etrafı 4 kulvarlı Tartan Zeminli Atletizm Pisti olarak yenilenecek. Kabul sürecinde eksiklikler tespit edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda bahse konu eksikliklerin giderilmesi için titiz bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında burada vatandaşlarımıza çok daha iyi koşullarda hizmet sunulacak.

-BAYBURTSPOR ŞEHRİMİZDE SİNERJİ OLUŞTURDU, HEDEF ŞAMPİYONLUK

Demirözü ilçemizin Sentetik Zeminli Çim Sahasına soyunma odası ve 500 kişilik tribün yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarına baharda başlanacak. Kop Dağı Kayak Tesisimizdeki liftin halat ve mekanik sistemleri yenilendi, günübirlik tesisimizde yenileme ve bakım onarımla kafeterya hizmeti sunulmaya başlandı yine kop kayak tesisimize 2 araç kapasiteli snowtrak garajı yapıldı. Tabi ki spor faaliyetlerinden bahsetmişken Bayburtspor'umuzu unutmamak gerekir. Zor bir süreçten geçerek bugünlere ulaşıldı. Sezon başlangıcında Bayburt Grup sponsorluk desteğini sonlandıracağı zaman kendilerine şimdiye kadar sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek yeniden bir yapılanma süreci içerisine girdik. Yönetimi, teknik kadrosu ve oyuncularıyla kısa sürede Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübümüz bünyesinde bir takım oluşturduk. Gelinen süreç itibariyle takım çok iyi bir başarı trendi yakaladı, bütün Bayburtlulara yansıyan bir sinerji oluşturdu. Şehrimizdeki futbol tutkusu ve şampiyonluk özlemi de buna ilave olunca Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri’nin tek namağlup unvanlı takımı 39 puanla lider olarak yoluna devam ediyor. Beklentimiz, hedefimiz bu serüvenin şampiyonlukla taçlandırılmasıdır. Bu toplantımız vesilesiyle de ben daha önce de yaptığımız çağrıları yinelemek istiyorum. Bu takım Bayburt’un ve bütün Bayburtluların takımıdır. Bugüne kadar destek sağlayan herkese teşekkür ediyor, İlimizde ya da dışarıda yaşayan Bayburtlu hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyorum. Katkının büyüğü küçüğü olmaz. Parasal destek sağlamak, kombine satın almak veya bilet alarak maça gitmek yoluyla herkes imkanı nispetinde Bayburtspor’a sahip çıkmalı. İlin Valisi olarak ben de başından beri gerekli desteği sağlama gayreti içerisindeyim. Hemşerilerimizin imkanları ölçüsünde destek sağlaması hem takımımıza destek anlamında hem de ilimizi temsil eden bir markasına sahip çıkmanın göstergesi olarak hepimizi ziyadesiyle memnun edecektir. Sezonun ilk yarısını namağlup lider olarak tamamlayan takımımızı, teknik heyetten, yönetime, futbolcu kardeşlerimizden taraftarlara kadar emeği geçen herkesi kutluyor, ikinci yarıda şampiyonluk yolunda üstün başarılar diliyorum.”

-BAYBURT KÜLTÜR HAN İNŞAATI DEVAM EDİYOR

“Kaleardı Mahallesinde yapılacak olan, içerisinde konferans salonu, sinema salonu, kitap okuma alanları, yöresel ürünler üretim ve satış alanlarının olduğu Kültür Han Projemizin ihalesi 19.12.2017 tarihinde yapıldı. Nisan ayında yer teslimi yapılan yüklenici firma çalışmalara başladı. Şu anda inşaatın yüzde 15’i tamamlanmış durumda. Bu çalışmalar için bugüne kadar yaklaşık 3 milyon liralık harcama gerçekleştirildi. 18 milyon 934 bin lira proje sözleşme tutarına sahip yatırım için belirlenen süre 575 gün olmakla birlikte 2020 yılı ilk aylarında projenin tamamlanması planlanıyor.”

-BAYBURT KALESİ’NDEKİ KAZILAR TARİHE IŞIK TUTACAK

-ÇİNİMAÇİN KALESİ ÇİNİLERLE BEZENECEK

“Bayburt Kalesinin 2.etap sur, camii ve kilise onarımı ile arkeolojik kazı uygulama ihalesi 20.07.2017 tarihinde yapılmıştı. İhale bedeli 2 milyon 625 bin 988 lira olup 2018 yılı kazı çalışmaları mevsim şartları dolayısıyla tamamlandı. 2019 yılında sur onarım çalışmalarına devam edilecek. Proje kapsamında kale içerisinde toplamda 44 tescilli yapı tespit edildi. Bu yapılar haricinde Roma dönemine tarihlendirilen su sarnıçları, ibadet yerleri gibi alanlarda yine bu kazılar esnasında gün yüzüne çıkarıldı.



Ayrıca Üzerindeki mor ve mavi çini süslemeleri dolayısıyla tarihi kaynaklarda Çinimaçin Kalesi olarak geçen Bayburt Kalesi geçmişteki görüntüsüne uygun olarak çinilerle donatacağız. Bir yıl süren araştırmalar neticesinde kale duvarları üzerindeki çini motifi planlar büyük ölçüde tespit edildi. Elde edilen veriler ışığında Bayburt Kalesi duvarlarını süsleyen mor ve mavi çinilerin Selçuklu motifleriyle arasında büyük benzerlik olduğu görüldü. Çini motiflerinin kesin olarak tespitinden sonra yapılacak çalışmaların tarihi mirasa aslına uygun şekilde sahip çıkma anlamında son derece önemli. Ecdadımızın izlerini taşıyan çinilerin yerleştirilmesiyle birlikte Bayburt Kalesi’nin geçmişte olduğu gibi benzeri olmayan bir görünüme kavuşacak. Yeni Bayburt Müzesi yapılması amacıyla, Bayburt Kalesi güney kısmındaki alan için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ödenek ile 08.10.2018 tarihinde, müze projesinin hazırlanması için gerekli ihale gerçekleştirildi.”

-DEDE KORKUT UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA DAHİL EDİLDİ

-DEDE KORKUT OBASI KURULUYOR

“Tabi bu noktada Bayburt Kalesi’nden bahsetmişken hikayelerinde “Parasarın Bayburt Hisarı” şeklinde çok açık bir ifadeyle Bayburt ilimizi işaret eden Dede Korkut’tan da bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde Dede Korkut, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne dahil edildi. Bu karar, Dede Korkut’a, adına 1995 yılından beri uluslararası niteliği olan kültür sanat şenlikleri düzenleyerek sahip çıkan ilimiz açısından son derece önemli bir gelişme oldu. Bu kararla birlikte geçmişte yapılan faaliyetlerin kapsamını daha da genişleterek ve bu faaliyetleri yılın bütününe yayarak Dede Korkut’u gelecek nesillere taşıma konusunda çalışmalarımız olacak. Hepimizin bildiği gibi ilimizde 1995 yılından bugüne Dede Korkut adına düzenlenen kültür ve sanat şölenleri var. Karar doğrultusundan şenliklerin ulusal ve uluslararası boyutu daha da genişleyecektir. Çünkü Dede Korkut Türk Dünyası’nın ortak değeri olmakla birlikte UNESCO’nun bu kararıyla insanlığın ortak değeri olarak kabul edilmiş ve tescillenmiştir. Bu dosyada Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan birlikte çalıştı. Bundan sonraki etkinliklerde de bu üç ülke ve etrafında Türk Dünyası devletleri ile dünyanın diğer ülkelerine de yayılacak şekilde faaliyetler yapılması uygun olacaktır. Dede Korkut adına Bayburt Üniversitemiz bünyesinde bir araştırma merkezi var. Bu çalışmaları bir adım daha öteye taşımak adına yeni araştırma projeleri gerçekleştirilmesi, Dede Korkut hikayelerinin yayınlarının çoğaltılması ve görsel anlamda da mekanlar oluşturulması gerekiyor. Bu konuda hayata geçirilecek faaliyetlerle ilgili olarak başta Kültür Turizm Bakanlığımız olmak üzere işin uzmanı profesyonel kili ve kurumlardan destek almayı, çalışma grupları oluşturmayı da planlıyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz KUDAKA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Dede Korkut Obası projesini güdümlü proje şeklinde kurul olarak kabul ettik. İnşallah önümüzdeki yıl Dede Korkut Obası’nı kurmaya başlayacağız. Bu oba içerisinde Dede Korkut destanlarını andıracak yapılar, çadırlar, ata sporlarının icra edilebileceği alanlar yer alacak. Bu projeleri düzenlenecek etkinliklerle desteklemek suretiyle Bayburt ile özdeşleşmiş olan Dede Korkut destanlarını, hikayelerinde yer alan Bamsı Beyrek gibi kahramanları tanıtma gayreti içerisinde olacağız. 2019 yılında bunun somut adımlarını inşallah hep beraber göreceğiz.”

-BAYBURT’A AİT İKİ ÜRÜNÜ TESCİL ETTİRDİK, DİĞER ÜRÜNLERİN TESCİL SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

İlimizde geçen yıla kadar tescilli ürün yoktu. Başlattığımız çalışmalar kapsamında Bayburt ile özdeşleşen, halkımız tarafından uzun yıllardan beri üretilen ve sevilerek tüketilen, geleneksel damak tatlarından Lor Dolması ve Tatlı Çorba’nın, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Hayırlı olmasını diliyorum. Bunların yanında Kavut Çorbası, Ehram, Bayburt Taşı, Bayburt Ketesi ve Bayburt Balının tescillenmesi için de dosyalar Türk Patent ve Marka Kurumuna ulaştırıldı ve inceleme sürecinin devam ediyor. Ürün dosyaları hazırlanma süreçlerini takip ve koordine Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz tarafından sağlanmakta birlikte Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, Ticaret Odası ve Kadınlar Derneği tarafından işbirliği yapılarak bilimsel raporlar ve teklif dosyaları hazırlandı. İnşallah teklif ettiğimiz bütün ürünlerin de coğrafi tescilleri yapılacaktır.

-TARİHİ BAYBURT EVLERİ ONARILIYOR

Bayburt Şingah Mahallesinde sivil mimari örneği olan tescilli binanın onarımı amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı mali desteği kapsamında, Proje bedeli 40 bin TL uygulama bedeli 100 bin TL olmak üzere toplamda 140 bin TL mali destek sağlanarak yapının onarım tamamlanmıştır. Ayrıca Bayburt Belediyesi tarafından da tarihi bir konağın onarımı gerçekleştirildi.

Safranbolu, Cumalıkızık gibi ülkemizin çeşitli noktalarında tarihi yapıların aslına uygun muhafaza ve restorasyonu sağlanarak turizme sağladığı katkı hepimiz tarafından biliniyor. İlk adımlarını attığımız bu çalışmaların ilerleyen süreçte artarak devam etmesi ilimizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi anlamında da ziyadesiyle önemli.

Bayburt Müze Binası olarak kullanılan Kavalılar Konağı’nın Etnografya Müzesi yapılması amacıyla 31.07.2018 tarihinde ihale yapılmış olup uygulama çalışmaları devam ediyor.

1.derece tescilli olan Çimağıl Mağarası’nın altyapı sorunlarının çözülebilmesi ve eksikliklerin tamamlanarak turizme açılabilmesi için gerekli olan Çevre Düzeni Projesi 2017 Mayıs ayında 131 bin 335 lira bedelle ihale edilmiş, hali hazır projesi Ekim 2017 tarihinde teslim alınmıştır. Jeolojik, Jeoteknik ve imar planı proje çalışmaları devam etmektedir.

Kop Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin 150 bin lira bedelli Çevre Düzeni Projesi çalışmaları tamamlanarak, Kültür Ve Turizm Bakanlığı onayına sunulmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘’Bayburt, Erzincan ve Erzurum illerinin turizm de ortak destinasyona dönüştürülmesi ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması’’ amacıyla hazırlanan ve toplam proje maliyeti 563 bin 150 lira olan proje de Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Proje ile Türkçe ve yabancı dört dilde tanıtım filmi ve turizm profesyonelleri kataloğu oluşturulması, turizm acentelerine info gezilerin düzenlenmesi ve profesyonel turizm acentelerinin bölgemize algı oluşturması, tur paketlerinin oluşturulması, turizm tanıtım mailing tasarımı ve yönetimi oluşturulması, türkçe ve yabancı dört dilde (Arapça, Farsça, İngilizce, Çince) sosyal medya hesaplarının oluşturulması, dijital optimizasyon oluşturulması, PR çalışmaları, basın ve haber servisi yapılması, bölge halkında turizm farkındalığı ve turizm amaçlı yerel ürün üretim algısı gibi bir çok başlıkta faaliyetler yapılması hedefleniyor.

-OSB’DE YER TAHSİSLERİ ARTARAK DEVAM EDİYOR, BİR YANDAN FABRİKALAR YÜKSELİYOR

Organize Sanayi Bölgemizin alt yapı sorununu tamamen çözecek 1. Etap çalışmalar için 2017 yılı içerisinde yaklaşık 10 Milyon TL bedelli ihale yapılarak 2018 yılı içinde inşaat çalışmaları tamamlandı.2003 yılında tamamlanmış olan ancak geçen süre içerisinde önemli ölçüde bozulmuş olan altyapı imalatlarının yenilenmesine ilişkin projeler hazırlanarak 2019 yılı yatırım programına teklif edildi. Kabul edilen teklifimiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı. 2019 yılı içerisinde gerekli çalışmalara başlanacaktır. Böylece Organize Sanayi Bölgemizin Tüm Alt Yapısı tamamlanmış olacaktır. Altyapısı tamamlanan 1. Etapta 32, 2. Etapta 6 olmak üzere toplamda 38 yer tahsisi gerçekleştirildi. Bölgede 2018 yılında yer tahsisi yapılan yerli patentli yapı kimyasalı, balistik zırh, havalandırma ve boru sistemleri, tahıl ürünleri, tarım ve hayvancılık gibi farklı sektörlerdeki yer alacak fabrikaların bir kısmı üretime başlamışken yakın gelecekte de diğerleri başlayacak. Tüm bu fabrikaların üretime başlamasıyla birlikte ilimizde istihdama önemli katkılar sağlanacak. 2017 yılı içerisinde faaliyete geçen Özel İdare, Belediye ve Ticaret Odası Ortaklı Doğal Taş Fabrikamızda 31 kişi istihdam ediliyoruz. 2018 yılında geçen yola oranla üretim yaklaşık dört kata çıktı, on bir ülkeye taş gönderildi. Taş çeşidi 6’dan 25’e çıktı. Gelecek yıl için ihracat ağırlıklı bir üretim ve pazarlama programı oluşturduk. İnşallah üretim ve satış hacmimiz daha da artacak.

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulum çalışmaları devam eden TSE belgeli yerli yapı kimyasalı ürünü EPS Blok Fabrikası yakından takip ettiğimiz ve önemsediğimiz yatırımlardan biri. OSB içinde yaklaşık 45 dekar alan üzerinde kurulum çalışmaları devam eden fabrika sahibi Arslantürk Firması, bir iki ay içinde yatırımı tamamlayarak üretime başlamayı, ilk etapta 100’e yakın işçi istihdam etmeyi, gelecekte bu sayıyı 200’e kadar artırmayı planlıyor. Kurulum maliyeti 80 milyon TL’yi bulan bu önemli yatırım, birinci etap altyapı çalışmaları tamamlanan Bayburt OSB’ye hareketlilik getirecek, sağlayacağı istihdam ve ilgili sektörlere sunacağı iş imkanları ile ilimizin ve bölgemizin ekonomisine inşallah çok önemli katkılar sunacak.

-ÖZEL HAREKAT EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ ALIMINA HAZIR

Yaklaşık 11 Milyon TL yatırım bedelli Polis Eğitim Merkezimizin 750 Öğrencilik Yurt İnşaatı 2018 yılı içerisinde tamamlandı. Binamızın gerekli tefrişat işlemleri de tamamlanmış olup, 2019 yılı Ocak ayı içerisinde eğitim merkezimiz için 750 öğrenci planlaması yapılmıştır. Yeni yapılan yurt binamızın da içerisinde yer aldığı Polis Eğitim Merkezi Kampüs alanını içine alan çevre güvenlik duvarı da 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır.



Kampüs alanı içerisinde yeni yapılacak olan 1 adet kapalı halı saha, 1 adet tam boy ölçülerinde tribünlü sentetik çim saha, poligon hizmet binası ve atış derslikleri, eğitim binasının modernizasyonu, nizamiye binası, 200 kişilik kafeterya, yürüyüş parkurları pentatlon sahası, il özel idaresinin atölyesinin kapalı spor salonu olarak dizayn edilmesi, mevcut konferans salonunun modernizasyonu için projeler hazırlanmış olup 2019 yılı başında ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

-KAMU KURUMLARI YENİ HİZMET BİNALARINA KAVUŞUYOR

Yaklaşık 5 Milyon TL’ye mal olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Sosyal Hizmet Merkezi tamamlanmış olup 2018 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan 200 kişilik Geri Gönderme Merkezinin bu yıl içerisinde yapım ihalesi yapılmış yüklenici firma inşaat çalışlarına başlamıştır. 2020 yılının ilk aylarında bitirilecek olan merkez içerisinde yemekhane, spor salonu, çocuk oyun alanları, sosyal tesis ve revir binası yer alacak. Merkez 150 kişilik de istihdam sağlayacak.

400 kişi kapasiteli olacak açık cezaevinin yapım ihalesi 14.04.2017 tarihinde yapılmış olup inşaatın 2019 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanmaktır. Acil çağrıları tek çatı altında toplayacak, bünyesinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)’in de yer alacağı 112 Acil Çağrı Merkezinin yüzde 80’i tamamlandı.

Yeni Hükümet Konağı projesinin çalışmaları tamamlanmış olup 21 Haziran 2018 tarihinde yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. 23 Temmuz 2018 Tarihinde sözleşmesi imzalandı. İş süresi 550 gün olarak belirlenen projenin maliyeti ise 28 Milyon lira.

Bayburt ilimizin ve Bayburtlu saygıdeğer hemşerilerimizin sosyal ve ekonomik yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bütün bu yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu önemli hizmetlerin hayata geçirilmesi hususundaki üst düzey desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın Bakanlarımıza, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara, yerelde katkı ve emeği olan mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli basın mensuplarına da ilginizden dolayı teşekkür ediyorum.