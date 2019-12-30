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Vakıf Başkanıyla Özel Röportaj

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman Gazetemizi ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:19

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av. İsrafil Kahraman ve Ümraniye Bayburt Derneği eski Başkanı Halis Sarıdoğan’la birlikte gazetemizi ziyaret ettiler.

Başkan Av.İsrafil Kahraman Vakıf Çalışmalarından bahsetti ve öğrencilere verilen burslarla alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Kahraman,Derneklerimizle de istişare ederek hem burs vermelerini sağlayacağız hemde kendilerinin belirlediği öğrencilere Vakıftan burs vereceğiz dedi.

Detaylar Videoda.....

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