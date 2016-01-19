banner337

ÜZENGİLİ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ…

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, 18 Ocak 1993 Yılında Üzengili Köyünde Meydana Gelen Çığ Felaketi Sonucu Hayatını Kaybeden 59 Kardeşimizin Acının 23. Yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Dernek başkanı Adil KACIR yayımladığı mesajda şunları dedi:

ÜZENGİLİ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ…
banner330
 Bugün 18 Ocak 2016…

 Bayburt halkı olarak 23 yıl evvel yine böyle bir 18 Ocak sabahına kar, soğuk, gözyaşı ve ölümle uyanmıştık. Üzengili köyünde ikamet eden 59 kardeşimiz yaşanan çığ felaketi sonucu hakka yürümüştü. Aralarında bebeklerin ve çocukların da bulunduğu, kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle toplam 59 kardeşimiz (hükmen) şehit olmuştu.

Mevla ölümlerini, hicretlerini, şehadet olarak kabul eylesin. Mekânlarını cennet eylesin. Bugün; 23. yıldönümü münasebetiyle göndereceğimiz dualar ve okuyacağımız ayetlerden hepsini haberdar ve hissedar eylesin.

Cemiyet olarak, Şehrimizde Üzengili faciası gibi afetlerin yeniden yaşanmaması için şu hususların altını bir kez daha çizmek istiyoruz:

 

 Öncelikle çığ bölgelerine yeni yerleşim birimleri kurulmamalı. Çığ ve sel yataklarında var olan yapılar felaket yaşanmadan önce kaldırılmalı. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar sigortalanmalıdır. Yamaçlardaki orman ve bitki örtüsünün çığ düşmesini azaltacağı unutulmamalı, çığ vadilerinde ağaç ve bitki örtüsünün ortadan kaldırılması dönük girişimler engellenmeli,  ormanlar tahrip edilip çığ güzergâhı oluşturulmamalıdır.

Bugün altını çizmemiz gereken bir diğer husus da, felaket sonrasında enkaz altından   kurtarılan ve şu an Bayburt’umuzda yaşayan Hatice annemizin hepimize ders olacak mesajı ve çığ’lıkları…

O, tüm dünya milletlerine, henüz çıktığı enkaz altını, köyün faciasını, göz gözü görmez tipi, kargaşa ve feryatları bırakıp TRT kamerasından habersiz,  samimi ve içten gelen sesiyle şunları ifade ediyordu:

“Büyük Allah’ım, Bosna Hersek, Karabağ, Filistin ve Somali’de zulüm gören kardeşlerimizi de kurtarsın.”Ve kendi nefesini dahi zorlukla alabildiği halde, “Allah Ümmet-i Muhammed’e böyle günler göstermesin.” Dualarında bulunuyordu.

 Bugün toplumumuzun bu ruha,  bu bakış açısına ve bu duaya ihtiyacı var. Allah kendisinden razı olsun, yaşamını hayırlı ve bereketli eylesin. Felaketle kaybettiğimiz tüm canları rabbimiz cennetiyle ödüllendirsin, yakınlarına da sabırlar lütfeylesin.

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Kop Şenleniyor projesinde kayak malzemeleri teslim edildi
Sonraki Haber
Arıcılara 350 Bin TL Arılı Kovan Desteği…
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.