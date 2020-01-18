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ÜZENGİLİ ŞEHİTLERİ DUALARLA YADEDİLDİ

Bayburt’un Üzengili Köyü’nde 18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 vatandaşımız dualarla yad edildi.

ÜZENGİLİ ŞEHİTLERİ DUALARLA YADEDİLDİ
18 Ocak 2020 Cumartesi 16:37

18 Ocak 1993 tarihinde yaşanan çığ felaketinin 27. yıldönümü münasebetiyle 59 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Üzengili köyünde anma programı düzenlendi.

Bayburt’un ve tüm ülkemizin hafızasında yer edinen çığ felaketinin yıl dönümünde düzenlenen programa Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hail Murat Bilgiç, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Bayburt İl Afad ve Acil Durum Müdürü Adil Arslan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, Üzengili Köyü Muhtarı, İhsan Aktürk, Üzengili Köyü Derneği Başkanı Muharrem Aktürk ve köy halkı katıldı.

Kur’anı Kerim tilavetinin yapıldığı programda İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, 27 yıl önce çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve bütün şehitlerimiz için dua etti.



1993 yılından gazete haberi..

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