Üzengili köyünde yaşanan Çığ felaketi unutulmadı.

28 yıl önce ,Bayburt Üzengili köyünde yaşanan çığ felaketinde ölenlerin anısına kuran-ı kerim okundu,dualar edildi.

( 18 Ocak 1993 ) Bayburt ,Üzengili ( Aşkınas ) köyünde Çığ felaketi nedeniyle 59 kişinin ölümüyle , 22 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Çığ felaketinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.

Bu Yılda Çığ felaketinde ölenler için Kuran-i kerim okundu,dualar edildi.Her yıl yapılan anma merasimi bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı oldu.

Üzengili Köyü Dernek Başkanı Muharrem Aktürk yaptığı açıklamada:

Üzengili Köyümüzün Derneği kurulduğu günden beri,her yıl yaptığımız anma programını bu yıl pandemiden dolayı kısıtlı yaptık.Köyümüzde ve Derneğimizde ölen Köylülerimiz için Kuran-ı kerim okutup dualar ettik.

Allah bir daha bu acıları göstermesin.Çığ felaketinde ölen köylülerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.