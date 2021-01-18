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Üzengili köyünde yaşanan Çığ felaketi unutulmadı.

28 yıl önce ,Bayburt Üzengili köyünde yaşanan çığ felaketinde ölenlerin anısına kuran-ı kerim okundu,dualar edildi.

Üzengili köyünde yaşanan Çığ felaketi unutulmadı.
18 Ocak 2021 Pazartesi 12:30

( 18 Ocak 1993 ) Bayburt ,Üzengili ( Aşkınas ) köyünde Çığ felaketi nedeniyle 59 kişinin ölümüyle , 22  kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Çığ felaketinin üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze.

Bu Yılda Çığ felaketinde ölenler için Kuran-i kerim okundu,dualar edildi.Her yıl yapılan anma merasimi bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı oldu.

Üzengili Köyü Dernek Başkanı Muharrem Aktürk yaptığı açıklamada:

Üzengili Köyümüzün Derneği kurulduğu günden beri,her yıl yaptığımız anma programını bu yıl pandemiden dolayı kısıtlı yaptık.Köyümüzde ve Derneğimizde ölen Köylülerimiz için Kuran-ı kerim okutup dualar ettik.

Allah bir daha bu acıları göstermesin.Çığ felaketinde ölen köylülerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.

Etiketler; #Bayburt #Üzengili #Çığ
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