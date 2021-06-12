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Uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Bayburt'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
12 Haziran 2021 Cumartesi 09:57

          Bayburt’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı.
          Bayburt polisi düzenlediği 2 ayrı operasyonda kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 7,52 gram ve 17,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.
          Toplamda 5 şüpheli yakalandı. H.K. ve T.E. isimli iki şahıs, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli tahkikat başlatılarak gözaltına alındı. M.Ö., E.L. ve R.O. isimli şahıslar hakkında ise kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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Uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
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