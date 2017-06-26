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USTAOĞLU ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE İFTARA KATILDI

Vali İsmail Ustaoğlu, Hanımefendi Şenay Ustaoğlu ile birlikte Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan vatandaşlarla iftarda buluştu.

USTAOĞLU ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİNDE İFTARA KATILDI
26 Haziran 2017 Pazartesi 17:34

İftar öncesinde Hanımefendi Şenay Ustaoğlu ile birlikte sorun ve talepleri dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, merkez sakinlerinin bayramlarını tebrik etti. Merkezde kalan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilen Vali İsmail Ustaoğlu program sonrasında merkezden ayrıldı.

İftar programına Vali İsmail Ustaoğlu ile Hanımefendi Şenay Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kenan Eroğlu ve Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ayetullah Meydanoğlu katıldı. ​

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