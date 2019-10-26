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UŞAK DEPLASMANINDAN 3 PUAN

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 10. Hafta maçında Uşak sporu 4-1 yenerek puanını 17’ye çıkarttı.

UŞAK DEPLASMANINDAN 3 PUAN
26 Ekim 2019 Cumartesi 15:28

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 10. Hafta maçında Uşak sporu 4-1  yenerek puanını 17’ye çıkarttı.

Goller:

6.dakika Penaltıdan Tayyip Kanarya

17.Emre Şahin

69. Tayyip Kanarya

81. Tayyip Kanarya

Uşak 1 Eylül stadyumunda saat 13.oo de başlayan maçın 6. dakikasında penaltı kazandı.Penaltıyı Tayyip Kanarya gole çevirdi.

Bu golden iki dakika sonra ev sahibi Uşakspor’dan Mehmet Bektaş durumu 2-1 yapan golü kaydetti ve bu gol ilk yarının skoru oldu.

Bayburt Özel İdarespor 31 Ekim Perşembe günü saat 13.00 de Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursaspor’la Genç Osman Stadyumunda mücadele ettikten sonra 3 Kasım Pazar günü ise Ankara Demirspor’la karşılaşacak.

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